乌克兰内阁批准了“乌克兰邮政”股份公司监事会的新成员名单，但公司管理层并未参与候选人的遴选工作。 该公司总经理伊戈尔·斯米利亚ンス基表示，直到政府签署相关决议后，他才得知新任命的监事会成员名单。

据总经理称，监事会成员的任命属于公司股东——乌克兰恢复、基础设施和交通部的职权范围。正因如此，“乌克兰邮政”对内阁的人事决定不予置评。

与此同时，斯米利安斯基对监事会新阵容的组建表示欢迎，并指出公司准备在完成所有必要程序后，与监事会成员展开合作。

该企业负责人特别关注了候选人的遴选程序。在他看来，这一程序体现了对独立公司治理原则的恪守。

“在我看来，监事会成员的遴选从公司治理的角度来看堪称典范。特别是考虑到近期其他国家机构在任命监事会成员方面存在的问题，”斯米利安斯基表示。

据总经理解释，遴选工作由内阁任命委员会和一家独立招聘机构共同负责。后者的工作经费由欧洲复兴开发银行的合作伙伴提供。

斯米利安斯基强调，“乌克兰邮政”管理层既不知道候选人的姓名，也没有干预遴选过程。

“在整个过程中，我们既不知道候选人的姓名，也没有以任何形式参与遴选，更未干预其进程。这也是我的原则立场，”他强调道。

据这位总经理称，他是在内阁决定签署后才得知新任命的监事会成员姓名。

伊戈尔·斯米利亚ンス基解释称，由于几乎不认识这些新任监事会成员，目前尚无法对其专业经验进行评估。他建议就相关问题向公司股东或猎头公司代表咨询。

与此同时，这位总经理补充道，他与政府代表叶夫根尼·杜博格里兹非常熟悉，并经常与其合作。

此外，斯米利安斯基此前曾在奥列格·蒂姆基夫供职于普华永道（PwC）期间与其会面——大约七、八年前。但自那以后，两人便未再联系。

该公司负责人还特别强调，在他担任“乌克兰邮政”领导的十年间，公司治理始终保持透明。

据斯米利安斯基称，在此期间，公司从未因透明度、诚信或腐败行为而受到质疑。他还将此归功于国际合作伙伴的支持。

斯米利安斯基希望，新监事会的任命将有助于进一步加强“乌克兰邮政”的公司治理，并帮助该公司继续为数百万乌克兰人提供服务。

斯米利安斯基透露了这一消息。

需要指出的是，乌克兰内阁已批准了股份公司“乌克兰邮政”监事会五名成员的人选。

“乌克兰邮政”决定将国内自助取件柜网络的规模扩大至超过此前计划的范围。在安装了601台设备后，由于对自助领取包裹的需求增长，该公司决定增设新的自助取件柜，并增加现有柜体的储物格数量。 计划在11月1日前再安装32台设备，并在38个网点增设带储物格的附加模块。

9月30日，“乌克兰邮政”股份公司决定在2026年底前不调整包裹配送费率。鉴于第四季度正值购物高峰期，该运营商以此向客户送上了一份节日礼物。

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