乌克兰通胀率升至11%：10月哪些商品涨幅最大

2026年10月，乌克兰的消费者通胀率同比升至11%，而9月为10%。当月，消费市场物价上涨了1.8%。

据国家统计局数据显示，10月份的核心通胀率较9月份上升1.4%，同比上涨9.7%。

在消费市场上，食品和非酒精饮料当月价格上涨了2%。与去年10月相比，其价格上涨了9.3%。

当月涨幅最大的是蔬菜，上涨了10.2%。此外，谷物加工产品、糖、 大米、猪油、酸奶制品、牛奶、奶酪、鱼类及鱼制品、面食、禽肉、非酒精饮料、面包和黄油的价格也分别上涨了5.5%至1.2%。

与此同时，部分商品价格有所下降。其中，鸡蛋价格下跌4.6%，猪肉价格下跌0.3%。

10月，住房、水、电力、天然气及其他燃料价格上涨了1.3%。主要原因是部分公用事业费率上调：

供水——上涨10.1%；

污水处理费上涨8.8%。

按年计算，该类服务费用上涨了7.4%。

当月，医疗保健服务价格上涨了1.7%。其中，门诊服务价格上涨了2%，药品价格上涨了1.7%。 与2025年10月相比，医疗保健领域的总体涨幅为5.2%。

10月份教育服务价格上涨了0.3%，同比上涨了19.8%。

交通领域录得最大的价格涨幅之一。10月，燃油和润滑油价格上涨了5.3%，汽车客运票价上涨了2%。

按年计算，该类别的交通服务和商品价格上涨了30.1%。其中，燃油和润滑油价格上涨了53.9%。

通信领域当月价格上涨了1.8%。这主要与移动通信资费上涨2.3%有关。

按年计算，通信服务价格上涨了16.1%。

乌克兰国家统计局澄清称，上述数据未计入被俄罗斯联邦暂时占领的乌克兰领土，以及正在或曾发生过战斗行动的部分地区。

乌克兰国家统计局的数据印证了这一点。

乌克兰的通胀率将在2026年底前加速上升，但明年将恢复逐步下降的趋势。 据乌克兰国家银行预测，2027年底通胀率将达到7.3%，2028年则为5%。

2026年9月，乌克兰消费者价格上涨了2.1%，而8月涨幅为0.1%，7月为0.3%。截至9月底，年通胀率已加速至10%。

由于价格压力加剧和通胀预期恶化，乌克兰国家银行将基准利率从16%上调至16.5%。

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