伊琳娜·索波纳鲁首次透露了为何决定离开“95区”

乌克兰女演员伊琳娜·索波纳鲁透露了她决定离开“95区”项目的真正原因。她还分享了自己如何度过这一艰难时刻——这是她近一年前下定决心迈出的重要一步。

索波纳鲁为何离开“95区”

据这位女演员称，当时她意识到自己必须继续前行。

“我完全不后悔自己的决定。我不记得自己曾为某事……人不能两次踏入同一条河——无论是人际关系，还是生活中的某些时刻。我根本不明白这有什么好说的。都过去一年了！ 整整一年了！我实在不明白为什么还要对此大做文章。并没有发生什么不好的事，希望也没有人因此受到伤害。时机到了，仅此而已。我做出了这个决定，而且不止我一个人，所以我认为这很正常，”伊琳娜说道。

这位女演员在“Kvartal”剧组待了八年。总体来说，她很喜欢那里，也适应了剧组氛围。因此，做出离开的决定对伊琳娜来说并不容易。

在“Kvartal”的八年

“如果没记错的话，我在那里工作了八年。那段时光非常美好，我毫无遗憾，我喜欢那里的一切，剧组也很棒，我在那里度过了愉快的时光，做着自己热爱的事。但一切都结束了！ 我逐渐意识到，大概是时候该离开了，”这位明星坦言。

此外，伊琳娜表示，这种感觉就像是结束一段感情一样。

“虽然有些不舍，但我已经看不到自己在那里继续发展的可能了，”索波纳鲁说道。

据这位女演员称，没有人劝她留下，大家都平静地接受了她的决定。

这位喜剧演员在《与魅力独处》节目中表示，她总体上并不后悔自己的决定，与前同事之间也没有任何不和。

由于炮击和停电，伊琳娜·索波纳鲁与丈夫一同离开了基辅。

伊琳娜·索波纳鲁以一种幽默的方式庆祝了自己的40岁生日，逗乐了网友。

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