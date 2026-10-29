律师兼社会活动家叶夫根·普罗宁指责议员阿纳斯塔西娅·拉迪娜通过一段关于IDS Ukraine被扣押资产管理人竞标活动的视频进行操纵，而IDS Ukraine拥有“莫尔什因斯卡”品牌。

普罗宁表示，该议员关于“普里奥里塔斯”公司具备管理资产能力的论点并不充分。

他特别强调，员工数量少和注册资本低本身并不能证明该公司无力履行义务。此外，这位律师还指出，关于注资740万格里夫纳的文件已包含在招标材料中。

“普里奥里塔斯”公司代表谢尔盖·赫尔曼则呼吁调查拉迪娜行为中可能存在的利益冲突。他认为，对竞标程序的批评可能会阻碍资产移交管理，并使俄罗斯寡头米哈伊尔·弗里德曼从中获利。

赫尔曼呼吁国家反腐败局（NAZK）、国家反腐败局（NABU）和安全局（SBU）调查相关情况，并呼吁最高拉达规则委员会对该议员的行为进行评估。普罗宁和赫尔曼的指控仅代表他们的立场，并非已查明的事实。

来源：叶夫根·普罗宁（Telegram）

ARMA为IDS Ukraine选定管理人：莫尔申斯基公司的资产将由一家律师事务所管理。

此前，ARMA曾否决了“莫尔申斯卡”公司资产管理招标的中标方。

第聂伯罗彼得罗夫斯克地区行政法院于9月29日暂时禁止资产追索与管理署（ARMA）与“莫尔申斯卡”矿泉水生产商IDS Ukraine公司签订资产管理合同， 与“普里奥里塔斯”法律事务所有限责任公司签订资产管理合同。

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