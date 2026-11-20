乌克兰内阁扩大了针对企业因俄罗斯袭击而遭受损失的补偿计划。企业将能够就因炮击而受损或被毁的建筑机械获得部分赔偿。

重建、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克解释说，在俄罗斯袭击后，建筑施工队正在清理废墟、修复桥梁并恢复道路通行。 这些工作是在面临再次遭到炮击的威胁下进行的，哪怕只损失一台挖掘机或装载机，都可能导致工程停滞。

“正因如此，我们将工程机械纳入了补偿计划。这将帮助企业弥补部分损失，并继续开展社区期待已久的工作，”卡拉什尼克指出。

该部提醒道，此前补偿计划的范围仅涵盖企业的生产厂房、仓库、设备及其他财产。

如今，该清单已进一步扩大。挖掘机、装载机、推土机、压路机、摊铺机、混凝土泵及其他专用建筑机械均将纳入补偿范围。

该计划为企业提供了两方面的支持：

针对受损或毁坏的财产，最高可获3000万格里夫纳补偿。 该支持方向适用于计划中指定的高风险地区。赔付金额将取决于经核实的直接损失总额。整个计划实施期间，每家企业设定的上限为3000万格里夫纳。

每年最高500万格里夫纳的战争风险保险。在乌克兰控制的全部领土范围内，均可获得保险费用的部分补偿。年度限额适用于该计划范围内企业的所有保险合同。

乌克兰社区与领土发展部新闻处通报了上述消息。

需要指出的是，由于国家预算赤字，政府不计划在2027年提高退伍军人的住房补偿金额。

欧洲委员会议会大会呼吁成员国和观察员国采取措施，将冻结的俄罗斯国家资产用于向乌克兰及乌克兰受害者支付赔偿金。

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