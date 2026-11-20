乌克兰内阁扩大了针对因俄罗斯袭击而遭受损失的企业所实施的补偿计划
乌克兰内阁扩大了针对企业因俄罗斯袭击而遭受损失的补偿计划。企业将能够就因炮击而受损或被毁的建筑机械获得部分赔偿。
重建、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克解释说，在俄罗斯袭击后，建筑施工队正在清理废墟、修复桥梁并恢复道路通行。 这些工作是在面临再次遭到炮击的威胁下进行的，哪怕只损失一台挖掘机或装载机，都可能导致工程停滞。
“正因如此，我们将工程机械纳入了补偿计划。这将帮助企业弥补部分损失，并继续开展社区期待已久的工作，”卡拉什尼克指出。
该部提醒道，此前补偿计划的范围仅涵盖企业的生产厂房、仓库、设备及其他财产。
如今，该清单已进一步扩大。挖掘机、装载机、推土机、压路机、摊铺机、混凝土泵及其他专用建筑机械均将纳入补偿范围。
该计划为企业提供了两方面的支持：
- 针对受损或毁坏的财产，最高可获3000万格里夫纳补偿。该支持方向适用于计划中指定的高风险地区。赔付金额将取决于经核实的直接损失总额。整个计划实施期间，每家企业设定的上限为3000万格里夫纳。
- 每年最高500万格里夫纳的战争风险保险。在乌克兰控制的全部领土范围内，均可获得保险费用的部分补偿。年度限额适用于该计划范围内企业的所有保险合同。
乌克兰社区与领土发展部新闻处通报了上述消息。
需要指出的是，由于国家预算赤字，政府不计划在2027年提高退伍军人的住房补偿金额。
欧洲委员会议会大会呼吁成员国和观察员国采取措施，将冻结的俄罗斯国家资产用于向乌克兰及乌克兰受害者支付赔偿金。