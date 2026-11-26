内阁于2026年11月25日通过决议，要求根据国家移民局部门信息系统、 《统一国家人口登记册》以及《征兵、服兵役义务人员和预备役人员统一国家登记册》中的数据，对上述公民的信息进行核查。

国家移民局将向国防部提供纳税人登记卡编号、乌克兰公民护照及外国护照的详细信息、人口登记册中的唯一记录编号、 姓、名、父名、出生日期和地点、性别、申报或登记的居住地或停留地地址、国籍信息、数字化面部图像，以及办理赴海外永久居留、 在国外永久居留或返回乌克兰的情况。

国防部应基于从移民局获取的数据确保进行核查，并在核查完成后120个日历日内，通过自动化或非自动化方式更新《征兵人员统一国家登记册》中 以及预备役人员和后备役人员的记录进行更新。

来源：乌克兰内阁2026年11月25日第1466号决议。

根据2026年7月29日第981号决议，国家税务局应在90天内向国防部移交国家自然人登记册中关于18至60岁乌克兰公民的信息。

内阁批准了关于“奥贝里格”（Oberig）征兵对象、服兵役义务人员及预备役人员统一国家登记册管理的新规。该文件规定了数据的录入、更新、核查和更正机制。

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