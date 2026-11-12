乌克兰内阁任命了新的国防部副部长，并连任了国家医疗保障局局长

乌克兰内阁通过了两项人事决定。亚历山大·普拉钦塔被任命为国防部副部长，娜塔莉娅·古萨克再次获任乌克兰国家卫生局（NSZU）局长。

“任命：亚历山大·奥列戈维奇·普拉钦图为乌克兰国防部副部长；娜塔莉娅·鲍里索夫娜·古萨克为乌克兰国家卫生服务局局长（连任）”，公告中指出。

此外，政府免去了瓦西里·什库拉科夫的乌克兰国防部副部长职务，免去了德米特里·扎夫戈罗德尼的负责数字发展、数字转型和数字化事务的教育与科学部副部长职务， 并免去阿尔森·马卡尔丘克的乌克兰国家统计局局长职务。

国家统计局局长职务由阿尔捷姆·鲁德科临时代行。

此外，内阁还宣布2026年8月9日第908号命令《关于临时委派S.O.马克西莫夫代行乌克兰国家海上和内河运输及航运局局长职责》失效。

政府驻最高拉达代表塔拉斯·梅尔尼丘克周四在其Telegram频道上通报了这一消息。

内阁任命了新的国防部国务秘书。

9月25日，总统弗拉基米尔·泽连斯基任命维克多·基丘克为基辅佩切尔斯基区法院法官。此前，基丘克曾在此法院任职，但其五年任期已于2014年5月届满。 此后，最高司法委员会和各法院花了数年时间审议他的任命事宜。

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