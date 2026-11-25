乌克兰经济部表示，政府已将企业在“黄色空气威胁级别”期间履行保护员工和访客要求的过渡期延长至2027年6月4日（含）。

在此期间，尚未确保避难所通道的企业，在征得员工同意并遵守组织安全措施的前提下，可继续运营；不过，政府呼吁企业主在可行且合理的情况下建设防护设施。

自2027年6月5日起，将根据场所内可同时容纳的员工和访客最大人数，采取差异化措施： 对于容纳人数不超过20人的场所，在履行预警通知、告知最近避难所位置、征得员工同意并遵守安全措施的前提下，不强制要求设置避难所； 对于可容纳21至99人的场所，需确保人员能够进入避难所、安全区域或防护最完善的室内空间；而对于可容纳100人及以上的场所，必须配备容量充足的现成避难所。 同时，对于客观上无法设置避难所的企业，以及在遵守既定安全规则的前提下提供基本生活必需品和服务的供应商，将适用特定豁免条款。

来源：乌克兰经济部。

此前，乌克兰最高拉达曾提议修订内阁的决定，该决定规定在未配备避难所的情况下，当黄色级别空袭警报响起时，企业不得营业。议会委员会提出了相应的建议，随后该建议在议会全体会议上获得通过。

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