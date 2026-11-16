2026年11月16日至22日钓鱼日历：冬季来临前的冷水垂钓

11月下旬，乌克兰的垂钓活动进入冬前阶段，此时水体已完全冷却，清晨浅水区可能会出现第一层冰缘。 大多数非掠食性鱼类已栖息在越冬坑中，进食时极为谨慎；而掠食性鱼类则继续在深水区积极捕食，为过冬储备能量。

本周总体预测及特点

11月16日至22日期间，空气和水温呈稳定下降趋势，夜间经常出现霜冻，水体透明度较高。 在这种条件下，鱼类会变得极其谨慎且活动减少，因此，精准定位深水栖息区、使用精细的钓组以及缓慢投放饵料将成为成功的关键因素。

本周的主要规则与建议

请将出钓时间安排在白天，重点关注午间及午后时段，此时鱼类活动性较寒冷的清晨明显增强。

使用尽可能细的氟碳子线、微型鱼钩，以及添加了饵料蚯蚓的深色、低饱和度的诱饵混合物，以免在透明的水域中惊吓鱼群。

降低收线速度，延长在水底的停顿时间，优先选用被动型硅胶拟饵、曼杜拉拟饵以及深水悬停型亮片。

11月16日至22日钓什么、去哪里钓

掠食性鱼类（梭鱼、梭鲈、黑鲈）。主要钓点集中在河道边缘、深潭出口以及逆流区域。 梭鱼通常栖息在深水区白鱼群附近，对大型硅胶饵或慢速抽动的人工饵反应良好。 梭鲈主要聚集在坚硬的河床异常处、树桩和水深变化处，可使用经典的吉格钩或曼杜拉钓法进行捕捞。 鲈鱼成群结队地栖息在水底附近，对微型铅头钩和引诱式钓组反应最佳。

非掠食性鱼类（鲫鱼、鲤鱼、银鲫）。主要在水流适中的河流中，从越冬水坑出口处出水时，才能成功捕获。 进行饵料钓和浮标钓时，应使用最灵敏的浮漂、轻型饵盒，并仅使用动物饵料——一两只蛾蛾或细小的蛆。

11月16日至22日按星期划分的钓鱼日历

11月16日（星期一）——本周伊始，清晨凉爽：在幼鱼聚集点附近的水深区域寻找大型梭鱼。

11月17日（周二）——湿度高且有雾：在河道边缘和河底高低差处使用吉格钓法钓梭鲈。

11月18日（周三）——持续凉爽：使用微型吉格饵和引诱钓线追捕成群的鲈鱼。

11月19日（周四）——大风天：在避风的深水湾和河流旧河道中垂钓。

11月20日（周五）——夜间霜冻：午间使用蚯蚓饵，采用精细的饵料钓法钓鲫鱼和银鲫。

11月21日（周六）——水域休闲日：采用旋转钓法综合垂钓掠食性鱼类，重点进行缓慢的底层拖钓。

11月22日（周日）——本周收官：冬季钓季开始前的最后一次出钓，并检查钓具。

安全提示：11月底，水域岸边和船甲板会结上薄霜，变得极其湿滑，且在冰冷的水中逗留极具致命危险。 请务必穿戴救生衣和保暖防风的衣物，切勿踏上海湾中初结的薄冰。

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