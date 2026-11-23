在11月的最后一周，随着公历冬季的临近，乌克兰的垂钓活动已进入秋季的最后阶段。 河流和水库的水温降至最低点，在平静的湾口和浅水区，结冰的岸边日益增多， 因此，垂钓活动主要集中在水域的深水区，那里栖息着掠食性鱼类和成群的越冬鱼类。

本周总体预报及特点

11月23日至29日期间，天气以不稳定的入冬前天气为主，伴有夜间霜冻、寒冷的毛毛雨、湿雪以及间歇性阵风。 由于水温较低，鱼类的代谢显著减缓，因此要获得良好的钓获效果，需要精准掌握水底地形，使用极其灵敏的钓组，并以尽可能缓慢的速度操控拟饵。

本周的主要规则和建议

建议在接近中午时分前往水域，并一直待到黄昏时分，此时掠食性鱼类的觅食活动最为活跃。

请使用细的氟碳子线、根据具体水流情况调整至最小配重，并选用小型拟饵，因为在寒冷清澈的水中，鱼类对粗糙的钓组会保持警惕。

在底层拖钓时，应适当延长停顿时间，可选用被动型硅胶软饵、海绵鱼、曼杜拉饵以及中性浮力的深水亮片。

11月23日至29日钓什么、去哪里钓

掠食性鱼类（梭鱼、梭鲈、鲈鱼、鲫鱼）。本周的主要垂钓机会在于河道边缘、越冬坑的入口和出口处，以及被水淹没的树桩附近垂钓掠食性鱼类。 梭鱼会跟随白鱼鱼群在深水区活动，主要通过缓慢的底层拖钓方式上钩。梭鲈则栖息在深浅交错的坚硬河床区域，在此处使用吉格钩和曼杜拉钓法效果显著。 鲈鱼会聚集在水底形成密集的鱼群，对微型吉格饵或引诱钓组反应最佳；而在夜间，河流的石质区域中，鲫鱼会变得活跃。

非洄游鱼类（鲫鱼、鲤鱼、银鲫）。非洄游鱼类的咬钩行为具有区域性，主要发生在水流适中的河流中，位于河道坡底的下缘。 垂钓时应使用配有灵敏竿尖的细线饵竿，搭配低热量的深色诱饵，并在微型鱼钩上挂一至两只蛾蛾。

11月23日至29日按星期划分的垂钓日历

11月23日（周一）——本周伊始，天气潮湿凉爽：在饵鱼聚集处附近的水下深浅交界处寻找梭鱼。

11月24日（周二）——多云，白天回暖：在河道坡面、深潭及坚硬的底质异常处使用吉格钓法钓梭鲈。

11月25日（周三）——微风阵阵，气温下降：在避风的深水湾及逆流区域垂钓。

11月26日（周四）——天气微凉，无严寒：使用微型吉格钩和引线钓组在近底区域垂钓，寻找成群的鲈鱼。

11月27日（周五）——夜间有霜冻：午间使用蚯蚓作饵，采用精细的饵料钓法垂钓鲫鱼和银鲫。

11月28日（周六）——水域休闲日：进行一次完整的旋转钓出行，重点在于缓慢的底层拖钓，以及傍晚掠食性鱼类的出没。

11月29日（周日）——秋季钓季收官：入冬前在开阔水域的最后一次垂钓，以及冬季钓具的准备工作。

安全提示：11月底，浅水区和海湾可能会出现第一层薄冰，这种冰无法承受人的体重。 请勿踏上冰面，在结有霜的岸边和冰板上要格外小心，乘船下水时务必穿上救生衣，并选择保暖防风的衣物。

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