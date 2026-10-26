2026年10月26日至11月1日园艺与菜园种植日历：种植与秋季农事

10月底，随着冬季寒冷天气的临近，乌克兰的果园和菜园工作进入最后阶段。 这一时期的主要工作包括：彻底收获晚熟作物、保护多年生植物免受霜冻、为冬季做好土壤准备以及播种冬作物。

本周总体预报及特点

10月26日至11月1日期间，天气将转凉，清晨常有雾气，地面将出现初霜。这是完成主要田间和庭院事务的最佳时机。

本周主要建议：

保护喜暖植物：为可能因夜间气温下降而受损的敏感灌木和多年生植物完成覆盖工作。

为花园做好过冬准备：如果秋季干燥，请对树木和灌木进行保墒浇水，并在树干周围铺设覆盖物。

清理植物残余物：彻底清除菜畦中的杂草和落果，以防止病虫害蔓延。

花园和菜园的主要工作

1. 果园工作（果树和灌木）

继续采收并催熟最后一批冬季品种的苹果和梨（如果枝头仍有果实）。待叶片脱落后，对浆果灌木（红醋栗、黑醋栗、覆盆子）进行卫生修剪。 对于幼苗和敏感品种，应做好冬季保温的准备工作。此外，现在也是给成年树木的树干涂白以防虫害和日灼的时候了。

2. 菜园和种植床的工作

冬季大蒜和种葱的种植工作仍在进行中。收获后的菜圃需清理干净，翻土并施入有机或矿物肥料。 正在采收剩余的根茎类蔬菜（晚熟卷心菜、根芹和芹菜），并将它们存入地窖中过冬。

按星期日划分的园艺日历

* 10月26日（星期一）——本周伊始，是清理菜园中植物残余物和清除杂草的好日子。

* 10月27日（周二）——秋雾与潮湿：是种植冬蒜和冬前洋葱的绝佳时机。

* 10月28日（周三）——天气转凉：对果树、浆果树及灌木进行保墒灌溉。

* 10月29日（周四）——夜间气温下降：为喜暖的多年生植物加盖保护，并准备覆盖材料。

* 10月30日（周五）——周末前：对浆果灌木进行卫生修剪和清理，采收最后一批根茎类作物。

* 10月31日（周六）——休息日，天气放晴：为过冬翻耕菜畦，向土壤中施肥。

* 11月1日（周日）——本周收官：总结本季园艺工作，给树干刷白。

另请阅读：

2026年10月园丁日历：地块上的主要工作及过冬准备

2026年10月月相日历：不吉利与吉日

2026年10月钓鱼日历：秋季在哪里、如何以及钓什么鱼

2026年10月采菇日历：秋季采摘的要点

2026年10月酿酒师日历：何时做什么以及用哪些水果酿酒

2026年10月教会日历：节日与斋期的完整列表

关注我们在