喀尔巴阡山脉已形成近40厘米厚的积雪层。其中，在波日热夫斯卡高山牧场，平均积雪深度为37厘米。

“在波日热夫斯卡高山牧场，平均积雪深度达到37厘米。在喀尔巴阡山脉的山麓地带为5-6厘米，平原地区则不超过3厘米，”阿塔马纽克指出。

她指出，山脊上的积雪厚度可能比高山草甸更大。

11月最后一个周末，该地区预计将受高气压影响，带来冷空气，气温将降至-15。卡尔帕蒂亚地区将持续降雪直至周六。

波日热夫斯卡峰是乌克兰喀尔巴阡山脉的一座山峰，海拔1822米。它位于伊万诺-弗兰科夫斯克州与扎卡尔帕蒂亚州交界处，处于乔尔诺戈拉山脉的西北部。 在波日热夫斯卡高山牧场，即同名山脉山脚海拔1550米处，设有乌克兰海拔最高的气象及雪崩观测站。

伊万诺-弗兰科夫斯克州水文气象中心部门负责人塔蒂亚娜·阿塔马纽克向乌克兰通讯社透露了这一消息。

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在2026年11月23日至29日这一周内，乌克兰的天气将明显转向冬季特征。 本周初的不稳定天气伴有湿雪、阵风和结冰，但随着周末临近，在斯堪的纳维亚高气压的影响下，天气将转为干燥且寒冷。

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