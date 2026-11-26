电视主持人卡捷琳娜·奥萨奇娅谈及是否打算因俄罗斯持续炮击而将年幼的儿子们带离基辅。目前她不打算带着孩子们离开首都，但承认自己并不确定这个决定是否正确。

据这位名人透露，她的儿子们害怕爆炸声，已经能分辨出敌方无人机的声音，还会问火箭弹会不会击中他们的家。

奥萨奇娅解释说，只要基辅还能为孩子们提供正常生活的条件，一家人就会留在乌克兰。

具体来说，只要学校和幼儿园正常运转，且有电力、自来水以及发电机所需的燃料，他们就会留下来。她补充道，儿子伊万就读的学校和年幼的儿子达尼洛所在的幼儿园都设有防空掩体。

“只要条件允许，我们就会留在这里。只要学校和幼儿园还在运营，有水、有电、有汽油，发电机就有燃料可用。 当然，带着年幼的孩子会更困难。但目前伊万就读的学校里，孩子们大部分时间都在避难所里，达尼洛所在的幼儿园也有避难所。也就是说，只要条件允许，只要幼儿园和学校还在运营。 “冬天基辅的条件是否适合孩子们，我们也无法预料，”这位主持人说道。

与此同时，她坦言儿子的安全是她的首要任务，而决定留在首都并非易事。 据奥萨奇娅介绍，大儿子伊万有时会因夜间的爆炸声惊醒，而她自己也无法摆脱那些在俄罗斯袭击后被从废墟中救出的孩子们的画面。

“我认为孩子的安全是第一位的。我们的伊万很害怕。有时他会在夜里被爆炸声吓醒。 目前最大的两难困境在于：如何既要工作、留在基辅，又要确保孩子的安全。我完全不知道该怎么做。我理解所有选择疏散孩子的父母。我理解，因为孩子的安全是第一位的，”这位名人说道。

她补充道，目睹俄罗斯炮击造成的后果尤其令人痛苦，因为那些画面始终萦绕在脑海中挥之不去。因此，奥萨奇亚不敢断言自己让儿子们留在基辅的决定是正确的。

“每当看到孩子们从废墟中被救出，那些画面就会无休止地在我眼前浮现。我不知道让孩子们留在基辅是否正确。我不知道。所以，我理解所有身在国外的母亲们，”这位主持人坦言。

奥萨奇坦言，她不希望自己的儿子们在这样的环境中长大。但与此同时，她也在思考：如果所有乌克兰人都离开祖国，这个国家将会变成什么样。正因如此，撤离问题对她来说仍是一个两难抉择。

“孩子们应该过他们天真无邪、幸福快乐的童年，但你必须工作并留在这里，”奥萨奇总结道。

在谈话中，这位电视主持人还解释了是什么帮助她承受着持续的压力。据这位明星称，她属于那种在困难情况下不会停滞不前，反而会振作起来并更加积极地行动的人。

奥萨奇指出，她并不认为这是特殊心理训练的结果。她坚信，这种反应在某种程度上是她性格中固有的。

“在面临强烈压力时，会有三种反应：逃跑、僵住、反击。而我属于‘逃跑’型。 情况越严峻、越复杂，我就越能积蓄力量。这反而让我更加专注，我明白必须跑得更快、奋斗得更顽强、做得更多，”这位主持人解释道。

她补充道，过去五年里，持续的压力实际上已成为她生活的一部分。与此同时，工作、慈善项目以及对自身目标的认知，都帮助她保持了内心的平衡。

关于心理韧性的书籍以及奥地利精神科医生维克多·弗兰克尔的哲学思想，也成为了她内心的另一大支撑。弗兰克尔曾撰文探讨即使在最艰难的处境中也要寻找生命意义。

“这种意义未必非要宏大。它可能体现在孩子身上。我总是想着，我想亲眼看到我的小儿子从学校毕业，”卡捷琳娜分享道。

这位43岁的女主持人是在接受博主安娜·豪斯托娃

谈及此事的。

">采访时

卡捷琳娜·奥萨奇娅讲述了自己如何身处基辅俄罗斯空袭现场附近。

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