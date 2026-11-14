11月14日星期六，天主教会将纪念几位圣人和真福者，其中包括殉道者塞拉皮昂、都柏林主教劳伦蒂乌斯以及修女玛丽亚·路易莎·梅尔克特。 这一天，不仅男性，还有女性也会庆祝名字日——特别是维内兰达、西多尼亚、阿加莎、伊丽莎白和朱迪特。下面我们将介绍每个名字的含义，以及如何向名字日的人表示祝贺。

11月14日，天主教教会历上纪念着那些生活在不同时代、将自己奉献给服务人民和教会的圣人。 其中包括主教、神父、修士和殉道者。他们的名字后来在欧洲各国广为流传，并被收录进命名日历中。

11月14日的女性名字

维内兰达

维内兰达（Veneranda）是一个源自拉丁语的罕见女性名字。它源自拉丁语单词veneranda，意为值得尊敬的或受人尊敬的。

11月14日，天主教传统纪念圣维内兰达——一位与高卢（即今法国境内）有关联的殉道者。 据教会传说，她生活于二世纪，并因坚守基督教信仰而殉道。她的事迹被记载于关于早期基督教殉道者的古老传说中。

玛丽亚

玛利亚是基督教世界中最古老、最普遍的女性名字之一。它源自古希伯来语，但其确切的原始含义至今仍存在争议。 最著名的解释包括“受爱戴的”、“受人喜爱的”和“女士”。

11月14日是纪念福者玛丽亚·路易莎·梅尔克特的日子——她是19世纪的一位波兰修女。她成为圣伊丽莎白修女会的联合创始人，并毕生致力于照顾病人和帮助穷人。 因对身处困境者展现的仁慈与关怀，她被誉为“西里西亚的撒玛利亚人”。

西多尼亚

西多尼亚——一个源自拉丁语的女性名字。它与古代腓尼基城市西顿（Sidon）的名称有关，该城位于现今黎巴嫩境内。因此，这个名字意为“来自西顿的人”。

在法国的圣名日历中，11月14日与圣西多尼娅的纪念日相关——这位生活于7世纪的修士曾在诺曼底创立了一座修道院。 该名字的女性形式——西多尼亚——也列入了这一天的名字纪念日列表中。

阿加塔

阿加塔（Agatha）是一个源自古希腊的名字。它由希腊语单词agathos演变而来，意为善良、正直、友善。这个名字历史悠久，在许多欧洲国家都很知名。

在天主教传统中，人们特别尊崇西西里的圣阿加塔——这位早期基督教殉道者，其纪念日为2月5日。同时，波兰的命名日历中也列有阿加塔这一名字，纪念日为11月14日。

伊丽莎白

伊丽莎白——这个名字源自古希伯来语。它由埃利谢瓦演变而来，意为上帝是我的誓言或上帝是我的承诺。

这个名字在基督教传统中占有特殊地位。 在《圣经》中，伊丽莎白是施洗约翰的母亲，也是圣母玛利亚的亲戚。许多圣人和欧洲王室女性也曾使用过这个名字。在波兰的命名日历中，伊丽莎白被列为11月14日的命名日之一。

朱迪塔

朱迪塔——一个源自古代犹太的女性名字。它源自Yehudit一词，意为犹太女子或来自犹太地的女子。

这个名字因《圣经》中的女英雄朱迪特而闻名。据传说，她凭借勇气和决心，将自己的城市从敌军手中拯救出来。在波兰的圣名日历中，朱迪特的圣名日同样定在11月14日。

11月14日的男性名字

劳伦提乌斯

劳伦提乌斯——一个源自拉丁语的名字。它源自单词Laurentius，该词与古罗马城市劳伦图姆（Laurentum）的名称有关。 后来，这个名字开始与拉丁语单词laurus（意为月桂）产生关联。因此，它常被解释为戴着月桂冠的。

11月14日，天主教会纪念都柏林大主教圣劳伦蒂乌斯·奥图尔。 他生活于12世纪，以虔诚和致力于调和人际关系而闻名。劳伦蒂乌斯还曾参与英格兰国王亨利二世与爱尔兰统治者之间的谈判。

西多尼

西多尼——一个源自拉丁语的男性名字。它由Sidonius一词衍生而来，意为来自西顿的人——西顿是地中海沿岸一座古老的腓尼基城市。

在天主教传统中，有几位同名的圣人。特别是，11月14日，部分教会历中提到了圣西多尼——一位来自爱尔兰或苏格兰的修士，他在诺曼底创立了一座修道院。 在法国的教会历中，女性名字西多尼亚也与他的纪念日相关联。

塞拉皮昂

塞拉皮昂——一个源自古希腊的罕见男性名字。它源自古埃及神祇塞拉皮斯（Serapis）之名。 该名字本身没有确切的翻译，因此将其解释为“强壮”或“胜利者”等含义并不准确。

11月14日是阿尔及利亚的圣塞拉皮昂纪念日。他于12世纪末出生于英格兰，加入了默尔塞达里会，并致力于解救身陷奴役的基督徒。 在阿尔及利亚传教期间，塞拉皮昂殉道身亡。

尼古拉

尼古拉这一名字源自古希腊语，由两个词汇组成：nike——“胜利”，laos——“人民”。因此，该名字可译为“万民的胜利者”或“人民的胜利”。

11月14日，天主教会纪念圣尼古拉·塔维利奇——一位来自克罗地亚的方济各会神父。他曾前往耶路撒冷传教，在那里宣讲基督教。 1391年，尼古拉与三位同道因信仰殉道。后来，他们被册封为圣人。

约瑟夫

约瑟夫——这个名字源自古代希伯来语。它源自名字约瑟夫（Yosef），意为“上帝将使之增多”或“愿上帝赐予”。

以这个名字命名的著名圣人包括18世纪的意大利神父约瑟夫·皮尼亚泰利。他隶属于耶稣会，并在该修会活动在许多国家被取缔的时期，致力于维护其传统。 天主教会于11月14日纪念他。

斯蒂芬

斯蒂芬——这个名字源自古希腊语。它源自希腊语单词stephanos，意为“花环”或“王冠”。在比喻意义上，它被解释为“加冕者”或“赢得荣耀的人”。

以这个名字闻名的圣人之一是斯特凡·西奥多·奎诺——一位曾在越南工作的法国传教士兼主教。他帮助当地基督徒，并推动了教会教育的发展。 1861年，他被捕，随后在监禁中去世。

达米安

达米安——这个名字源自古希腊语。它与动词damazō相关，意为驯服、征服或平息。

最著名的同名圣人便是达米安，他与兄弟科斯马一起无偿为病人治病。这两位兄弟被视为医生和药剂师的守护圣人。 在波兰的圣名日历中，达米安的名字也被列在11月14日的名单里。

科斯马

科斯马——一个源自古希腊的名字。它源自单词kosmos，意为秩序、世界或宇宙。

这个名字与圣科斯马有关，他曾与兄弟达米安一起免费为人们治病。 在基督教传统中，这两位兄弟被视为仁爱与无私助人的典范。科斯马同样被列入波兰历法中11月14日的名字列表。

罗杰

罗杰——一个日耳曼语源的名字。它源自古语中意为“荣耀”和“长矛”的词汇。因此，其含义可译为“荣耀的长矛手”或“因长矛而闻名的人”。

该名字在英语国家和欧洲国家较为普遍。在波兰的圣名日历中，罗杰也列在11月14日的名字名单中。

塞拉菲姆

塞拉菲姆——这个名字源自古希伯来语。它与塞拉菲姆一词相关，在《圣经》中，该词指代侍立在上帝宝座旁的天使。其含义可译为“燃烧的”或“火热的”。

这个名字拥有悠久的宗教历史，在基督教国家中广泛流行。在波兰的圣名日历中，塞拉芬被列为11月14日的男性名字之一。

天使日的含义

天使日，即命名日，是纪念某位圣人的日子，该圣人的名字是人在受洗时所获，或被视为自己的天界守护者。在天主教传统中，人们会向这位圣人祈祷，并请求其庇佑。

圣名日不一定与生日重合。 如果教会历中有多位同名的圣人，人们可以选择纪念那位以其名字命名的圣人。因此，对某些人而言，这个节日不仅具有家庭意义，还具有精神意义。

如何庆祝圣名日

在天主教传统中，圣名日可以从祈祷或前往教堂开始。信徒们向自己的天界守护者致谢，追思其生平，并在困境中祈求帮助。

之后，可以与亲友共度时光。圣名节不必大张旗鼓地庆祝：一顿家庭晚餐、一次真诚的交谈或一份小礼物就足够了。 此外，这一天也可以用来做善事——帮助需要帮助的人、支持亲近的人，或者去探望那些缺乏关注的人。

如何祝贺11月14日的守护天使日

在圣名日祝福中，人们通常会祝愿对方健康、平安、充满爱、内心安宁并蒙受上帝的祝福。还可以提及天上的守护天使——祈愿他在人生的重要时刻保佑并给予帮助。

以下是几种祝福语示例：“祝你圣名节快乐！愿天上的守护天使永远陪伴在你身边，保护你免受厄运侵扰，即使在艰难的日子里也能助你重拾力量。 祝您身体健康、内心安宁，身边充满爱与真诚的人。」

“祝你圣名节快乐！愿生活中有更多值得欢欣的理由、温馨的相聚和令人愉悦的好消息。祝你家庭温馨、内心平和、梦想成真，并愿上帝的祝福伴随你每一天。”

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