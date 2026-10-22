2026年10月22日的天主教圣名日：谁在庆祝圣名日，以及名字的含义

10月22日，天主教会纪念几位圣人，其中包括教宗若望·保禄二世、圣马可·耶路撒冷，以及圣阿洛迪娅和圣努尼洛娜。 这些名字背后都蕴藏着悠久的历史，其本身也具有有趣的由来和含义。下面我们将介绍这一天纪念的男女名字，以及如何向过名日的人致以祝福。

在天主教历法中，10月22日纪念了几位女圣人。这一天的名字包括莎乐美、阿洛迪娅、努尼洛娜、科尔杜拉、伊丽莎白和阿丽克斯。

萨洛梅亚——这个名字源自阿拉米语，与“和平”一词相关。在不同语言中，它有萨洛梅和萨洛米等形式。在基督教传统中，这个名字因《福音书》中的故事而广为人知。

阿洛迪娅——一个日耳曼语源的名字。其确切含义尚未最终确定，但通常与古代日耳曼名字及表示“财产”或“遗产”的词汇相关联。

努尼洛娜——一个罕见的名字，因圣努尼洛娜而闻名，她与圣阿洛迪娅一同受到敬仰。其起源和含义尚无公认的解释。

科尔杜拉（Kordula）——一个源自日耳曼语的名字。它被认为与拉丁语单词cor（“心”）有关，尽管这种解释并非无可争议。

伊丽莎白——一个源自古犹太语的名字。其含义被解释为“上帝是我的誓言”或“敬畏上帝的人”。这个名字拥有悠久的圣经历史，并在许多国家广泛使用。

阿利克斯（Alix）是阿德莱德（Adelaide）的法语形式。它源自古日耳曼语，与“高贵”和“出身显赫”等含义相关。

玛丽亚——一个源自古代希伯来语的名字。其原始含义有多种解释：可能包括“心爱之人”、“被渴望之人”或“女士”。 在天主教传统中，这是最受尊崇的女性名字之一。

10月22日的男性名字

与这一天天主教圣人相关的男性名字包括约翰·保罗、马可、菲利普、亚历山大、多纳特、本笃和梅隆。 其中一些名字源自古希腊语或拉丁语，另一些则来自古希伯来语。

约翰——是古希伯来名字约哈南的乌克兰语形式。意为“仁慈的上帝”或“上帝的恩典”。

保罗——源自拉丁语Paulus，意为“小”、“微小”或“谦逊”。

马尔克——一个拉丁语源的名字，传统上与罗马神祇玛尔斯相关联。该名字也被解释为“献给玛尔斯”。

菲利普——源自希腊语，意为“爱马之人”。该名字由两个希腊词汇组成：“爱”和“马”。

亚历山大——源自希腊语，意为“人民的捍卫者”。

多纳特——这个名字源自拉丁语，意为“被赐予的”或“作为礼物而来的”。它与单词 donum（“礼物”）同源。

本笃——拉丁语名字，意为“蒙福的”。该名字因多位圣人和教会人物而闻名，尤其是圣本笃·努尔西亚。

阿韦尔基——这个名字源自希腊语，传统上被解释为“有益的”或“乐于助人者”。

梅隆——这个名字与法国的基督教传统有关。其原始含义尚未确切确定。

莫德兰——一个罕见的名字，曾由圣莫德兰（雷恩主教兼修道院院长）使用。关于其含义尚无公认的解释。

维雷昆德（Verekund）——一个拉丁语源的名字，与单词verecundus相关，意为“谦逊”或“克制”。

内波蒂安——一个罕见的拉丁语名字，源自古罗马的家族名。其确切含义尚未确定。

赫拉克利乌斯——一个源自希腊的名字，与英雄赫拉克勒斯（Heracles）的名字有关。传统上将其解释为“赫拉的荣耀”。

阿伯基——一个源自希腊的名字，因耶拉波利斯主教圣阿伯基而闻名。其含义常被解释为“帮助者”，尽管这一解释尚未得到最终证实。

与10月22日特别相关的圣人名字

这一天最著名的人物之一是圣若望·保禄二世，他于1978年至2005年期间领导天主教会。 他的礼仪纪念日恰好是10月22日——即他开始担任教宗之日。他曾多次环游世界，支持青年和家庭，并呼吁人们不要屈服于恐惧。

此外，这一天还纪念圣阿洛迪娅和圣努尼洛娜——这两位姐妹生活于9世纪的西班牙。 根据基督教传统，她们拒绝背弃信仰，最终因宗教迫害而殉道。虽然这些名字在现代日常生活中已鲜少出现，但它们仍被保留在教会历中。

什么是圣名日

“天使日”（或称“命名日”），是指纪念某位圣人的日子，该圣人的名字与某人同名，或是某人以该圣人的名字命名的日子。 在基督教传统中，圣人被视为天上的守护者，其生平则是信仰、勇气、仁爱或坚守信念的典范。

在天主教传统中，纪念圣人的日子可以成为祈祷、前往教堂或行善的契机。同时，命名日也是一个家庭节日，亲人可以齐聚一堂，缅怀这位亲人并向其表达温暖的祝福。

如何庆祝圣名日

圣名日并不一定非要举办盛大的宴席。有人以祈祷开始这一天，有人参加弥撒，也有人与家人或朋友共度时光。最重要的是，花时间去做对当事人来说有意义的事情。

如果您要向亲近的人祝贺圣名日，可以送上鲜花、书籍、糖果，或是符合其兴趣的小礼物。但礼物并非必需：往往几句发自内心的祝福，其分量要重得多。

如何祝贺10月22日的圣名日

以下是一些可以发给亲人、朋友或同事的祝福语：

“祝你圣名节快乐！祝你身体健康、内心安宁，身边有真诚的人相伴，并拥有尽可能多的快乐时光。”

“祝你圣名节快乐！愿每一天都带来好消息，为你处理重要事务注入力量，并收获你所爱之人的温暖。”

“愿你的天界守护者保佑你，助你克服困难，并在关键时刻赋予你信心。”

“祝你圣名节快乐！愿你内心平和，家中温馨，梦想成真，即使在平凡的日子里也能找到微笑的理由。”

10月22日——这是一个缅怀这些名字的人并祝贺他们这个温馨的个人节日的好机会。真诚的关怀、温暖的话语和支持，始终是名字日最好的礼物。

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