2026年10月23日的天主教圣名日：谁在庆祝圣名日，以及名字的含义

在天主教传统中，圣人的纪念日可能与父母为孩子选择的名字，或一个人在受洗时所获的名字相关。 10月23日，教会历中纪念圣约翰·卡皮斯特拉诺、真福塞韦林·波埃提乌斯及其他基督教人物。这一天的圣人名单中也有女性，特别是圣奥达和圣埃塞尔弗莱德。

名字日是纪念那位以之命名的人所效仿的圣人的机会，也是向亲友致以祝福的契机。以下是与圣人相关的名字含义以及10月23日的名字日历。

女性名字

奥达（Oda）——这个名字源自古日耳曼语，与意为“财富”或“富足”的词汇有关。 在天主教传统中，人们纪念圣奥达，其纪念日为10月23日。这个简短的名字带有古老的韵味，在欧洲各国均有出现。

埃塞尔弗莱达（Ethelfleda）——一个罕见的古英语名字。其前缀意为“高贵”，后缀则与“美丽”或“外貌”相关。 教会历法中提到了圣埃塞尔弗莱达，她也被称为埃尔弗莱达。这个名字历史悠久，与英格兰的基督教传统密切相关。

玛丽亚是基督教世界中最常见的女性名字之一。其起源与古希伯来名字米里亚姆有关，但确切的原始含义仍存在争议。 可能的解释包括“心爱之人”、“被渴望之人”或“女士”。在天主教传统中，由于对圣母玛利亚的崇敬，这个名字具有特殊意义。许多圣人和真福者的名字中也包含这个名字。

埃斯特（Esther）是一个波斯语名字，通常被解释为“星辰”。它因《圣经》中的埃斯特女王而闻名，她成为了勇气与捍卫本民族决心的象征。 在天主教圣人名录中，10月23日纪念的是真福埃斯特尔·帕尼亚瓜·阿隆索。这个名字听起来简洁有力，且拥有悠久的《圣经》渊源。

男性名字

伊万（Ivan）是一个源自古犹太语的名字。其含义通常被解释为“仁慈的上帝”或“上帝显明了恩宠”。 不同语言中都有这个名字的变体：约翰、让、胡安、乔瓦尼等。10月23日，天主教会纪念圣约翰·卡皮斯特拉诺——一位生活于15世纪的方济各会修士和传教士。

塞韦林（Северин）是一个拉丁语源的名字，与拉丁语单词“severus”相关，意为“严厉的”、“严肃的”或“克制的”。 在天主教历中，10月23日特别纪念福者塞韦林·波伊提乌——一位罗马哲学家和殉道者。这个名字在欧洲历史悠久，并在多个国家以不同形式广泛使用。

本笃（Benedict）——这个名字源自拉丁语，意为“蒙福的”。它因圣人和教会人物而在基督教国家广为流传，尤其是西方修道主义的奠基人——努尔西亚的圣本笃。 在天主教圣人名录中，10月23日还记载着塞瓦斯蒂的本笃。这个名字传统上与祝福和精神奉献相关联。

罗曼（Roman）是一个拉丁语源的名字。它与“Romanus”一词相关，即“罗马人”或“来自罗马的人”。10月23日，天主教圣人名录中提到了鲁昂主教圣罗曼。 这个名字在乌克兰和其他欧洲国家很常见，而且在许多语言中其形式几乎没有变化。

保罗——这个名字源自拉丁语，意为“小”或“谦逊”。基督教界最著名的同名人物之一是使徒保罗，他曾向各民族传播基督教教义。 在圣人历中，10月23日纪念的是越南殉道者保罗·通·布昂。这个名字拥有悠久的基督教传统，在乌克兰依然很受欢迎。

托马斯（Thomas）是名字“福马”（Foma）的一种形式，源自阿拉姆语，意为“双胞胎”。 在不同国家，该名字有托马斯（Thomas）、汤姆（Tom）、托马佐（Tommaso）和托马什（Tomáš）等形式。天主教圣人名录中，10月23日纪念的是英格兰神父——真福托马斯·特温（Thomas Twinge）。在乌克兰传统中，与该名字相对应的是“福马”（Foma）。

罗曼努斯（Romanus）是名字罗曼（Roman）的拉丁语形式，意为“罗马人”。 在古代教会文献和历书中，该名字正是以这种形式出现的。10月23日纪念鲁昂主教圣罗曼。在乌克兰语中，该名字最常见的形式是罗曼。

什么是“天使日”

圣名日，或称命名日，是指人们纪念那位以之为名的人所取名的圣人的日子。 在基督教传统中，圣人被视为人的天界守护者。因此，名字纪念日首先具有精神层面的意义，并不一定与生日重合。

在天主教传统中，圣人纪念日历有助于人们了解特定日期纪念的是哪位圣人。 对于知道自己守护圣人的人来说，圣名日可以成为祈祷、去教堂或仅仅是缅怀其事迹的机会。同时，不同国家的庆祝习俗各不相同。

如何庆祝圣名日

通常这一天是在亲友的陪伴下度过的。有人去教堂，有人召集家人围坐餐桌，也有人仅通过一通温暖的电话或一条信息表达心意。无需大张旗鼓地庆祝：最重要的是关怀与真挚的话语。

如果一个人遵循天主教传统，他可以将这一天用于祈祷或行善。 例如，帮助需要帮助的人、支持亲近的人，或是与家人共度时光。这样，圣名日不仅成为互致祝福的契机，更是重温守护圣人所象征的价值观的良机。

如何祝贺圣名日

祝贺时不必特意寻找冗长的诗句。只需祝愿对方健康、安宁、充满爱意、精力充沛，并身边有值得信赖的人陪伴即可。也可以祈愿守护圣人能帮助对方克服困难，找到正确的道路。

例如：“祝你圣名节快乐！愿你的生活中充满更多喜悦、善良的人以及微笑的理由。祝你身体健康、内心安宁，并在每个决定中充满信心。” 10月23日——这是一个向亲友致以祝福的契机，他们的名字与这一天天主教圣人的纪念日相关。此类祝福中最重要的是——不是礼物或盛大的庆祝，而是真诚与关怀。