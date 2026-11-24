11月24日，拥有不同名字的人都可以庆祝自己的名字日——从常见的安德烈和亚历山大，到罕见的弗洛拉、菲尔米娜和埃安弗莱德。 这一天，天主教会纪念圣安德烈·宗拉克及其同伴，而教会和命名日历中还提到了其他圣人和真福者。 下面我们就来介绍一下与这一日期相关的男女名字，以及它们各自的含义。

在天主教历法中，11月24日纪念圣安德鲁·宗拉克及其同伴——这些殉道者因坚守基督教信仰而在越南殉道。 此外，这一天还纪念圣克里索戈纳斯、圣弗洛拉、圣玛丽亚及其他殉道者。他们的名字可在天主教圣人历中找到，其中部分名字也收录在欧洲的命名日历中。

11月24日的女性名字

弗洛拉（Flora）——一个源自拉丁语的名字。它由单词flos演变而来，意为花朵。 在古罗马神话中，弗洛拉是花卉与春天之神。这个名字让人联想到美丽、温柔与新生。

玛丽亚——是基督教传统中最著名的女性名字之一。它源自古希伯来语，但其确切含义至今仍存在争议。 常见的解释包括“心爱之人”、“被渴望的人”或“女士”。在天主教历法中，11月24日纪念科尔多瓦的圣玛丽亚，她曾与圣弗洛拉一同因信仰殉道。

菲尔米娜（Firmina）是一个源自拉丁语的罕见名字。它与男性名字菲尔明（Firmín）以及拉丁词firmus相关，该词可译为坚固的、坚定的或坚定不移的。 这一含义象征着坚强的性格和毅力。这一天纪念来自意大利阿梅利亚市的圣菲尔米娜。

伊安弗莱达（Eanfleda）——一个古老的盎格鲁-撒克逊女性名字。它因维特比的圣伊安弗莱达而闻名，她生活于7世纪，后来成为了一名修女。 该名字的确切含义没有公认的解释，因为它源自古老的语言传统。在乌克兰语中，这个名字几乎不常见。

艾玛（Emma）——一个源自日耳曼语的短名。它通常与古日耳曼语词素ermen相关联，意为完整的、伟大的或包罗万象的。 因此，艾玛这个名字有时被解释为包罗万象或强大。在某些欧洲的命名日历中，该名字被列在11月24日。

玛丽亚-安娜——是由两个古老的圣经名字组合而成的双名。玛丽亚源自古希伯来语，而安娜则源自一个意为“仁慈”或“恩典”的词。 这两个名字结合在一起，蕴含着多种传统含义。在天主教历法中，这一天纪念的是真福玛丽亚·安娜·萨卢——一位意大利修女兼教育家。

11月24日的男性名字

安德烈——这个名字源自希腊语，由andreios一词衍生而来，意为刚毅、勇敢。它象征着勇气和坚韧不拔的精神。 11月24日，天主教会纪念圣安德烈·宗拉克——一位为基督教信仰殉道的越南神父。同时，他的同伴们也一并被纪念。

亚历山大——这个名字源自古希腊语。它由两个部分组成，分别表示“保护”和“人”。因此，其最常见的解释是“人民的守护者”。 在圣人历中，11月24日纪念了几位同名的基督徒，其中包括殉道者亚历山大·科林斯。

安东尼——这个名字源自拉丁语，与古罗马的姓氏“Antonius”有关。 其确切的原始含义已不可考，尽管在流行的解释中，常能见到“值得称赞”或“无价”等说法。11月24日是越南殉道者之一圣安东尼·南·奎尼的纪念日。

克里索贡——一个源自希腊语的不寻常名字。它由与“黄金”和“诞生”概念相关的词汇构成。该名字可译为“生于黄金”或“黄金之子”。 这一天人们纪念圣克里索贡——一位早期基督教殉道者，他在天主教传统中备受尊崇。

科尔曼——一个源自凯尔特语（特别是爱尔兰语）的名字。它与古爱尔兰语中意为“鸽子”的词汇有关。 在基督教传统中，克洛伊纳的圣科尔曼曾使用这个名字——他是一位主教，其纪念日为11月24日。

约阿基姆——这个名字源自古希伯来语。它源自耶霍雅金这一形式，意为上帝确立或上帝高举。这个名字有着悠久的圣经传统。 在天主教历法中，11月24日纪念越南殉道者之一——圣约阿基姆·霍。

凯南（Keenan）是一个古老的爱尔兰名字，也以基阿南（Kianan）和基安（Kian）的形式出现。它与凯尔特语传统相关，其确切含义有多种解释。 其中一种解释是“古老的”或“年长的”。11月24日是纪念圣凯南的日子——他是一位爱尔兰教会人士。

马林——这个名字源自拉丁语，由marinus一词衍生而来，意为海的或属于大海的。它与马里纳一词有着共同的词源。 这一天人们纪念来自马维里恩的圣马林，他曾居住在法国，是一名修士和隐士。

罗曼——这个名字源自拉丁语。它源自Romanus一词，意为罗马人或来自罗马的人。 在天主教历法中，11月24日纪念来自勒芒的圣罗曼——一位曾在高卢传扬基督教的司铎。

伯纳德（Bernard）是一个源自古日耳曼语的名字。它由两个部分组成：bern——熊，以及hard——强壮、勇敢。 因此，该名字传统上被解释为强壮如熊。伯纳德·杜埃也位列这一天受尊崇的越南殉道者之列。

文森特（Vincent）是一个拉丁语源的名字，源自拉丁语vincens，意为胜利者。其含义与胜利、坚韧和意志力相关。 在11月24日纪念的越南殉道者名单中，也有同名的圣人。

费利西穆斯（Felicimus）是一个罕见的拉丁语名字。它源自拉丁语单词felix，意为“幸福的”、“成功的”，而该名字的形式则体现了这一含义的最高程度。 也就是说，它可以翻译为“最幸福的”。11月24日是纪念佩鲁贾的圣费利西穆斯的日子。

天使日的含义

圣名日，或称命名日，是纪念那位以之命名之人的圣人的日子。 在基督教传统中，圣人被视为人的天界守护者。因此，名字日不仅是送上祝福的契机，更是回顾精神价值、祈祷并为所受的庇佑表示感谢的良机。

在天主教传统中，命名日通常与那位与人同名的圣人的纪念日相关联。如果历法上有几位同名的圣人，家人或当事人可以自行选择认为最适合的日期。

如何庆祝圣名日

圣名节通常在温馨的家庭氛围中度过。有些人会以祈祷或去教堂开始这一天，也有人会与亲人围坐在节日餐桌旁。 不必非要举办盛大的宴席——最重要的是，这一天要充满关怀与温暖的话语。

可以送给寿星鲜花、贺卡、书籍或符合其兴趣的小礼物。此外，打个电话或发条短信也是很合适的，特别是当无法当面见面时。

如何祝贺天使日

生日祝福不必冗长或庄重。最好是祝愿对方健康、平安、充满爱、拥有内在力量以及亲人的支持。 还可以提及对方的守护天使——祝愿他能保佑对方远离厄运，并帮助其找到正确的道路。

例如，祝福语可以这样表达：“祝你圣名节快乐！祝你身体健康、内心安宁，身边有真诚的朋友，每一天都充满喜悦。 愿你的守护天使保佑你，帮助你克服困难，并激励你行善。愿你拥有和平、爱，并实现最珍贵的梦想！”

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