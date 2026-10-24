2026年10月24日的天主教圣名日：谁在庆祝圣名日，以及名字的含义

10月24日，天主教会纪念圣安东尼·玛利亚·克拉雷塔，他是主教，也是克拉雷塔会修会创始人。 这一天，在天主教历和命名日历中，还会提到阿洛伊兹、安东、妮娜、拉斐拉、菲利普等名字。下面我们就来介绍一下这些名字的含义，以及如何在“天使日”向亲友致以祝福。

圣名日是与某位圣人相关的纪念日，该圣人的名字与某人的名字相同。在天主教传统中，这些日期有助于人们缅怀那些成为信仰、仁爱与奉献典范的人。

在天主教历法中，10月24日纪念圣安东尼·玛利亚·克拉雷塔、圣路易吉·瓜内拉、圣普罗克尔以及其他基督教修行者。 该日历中的命名日包含男性和女性名字。以下是这些名字的含义及其来源的简要说明。

10月24日的女性名字

阿洛伊西娅（Aloysia）——是名字阿洛伊兹（Aloys）的女性形式。它具有古老的日耳曼语根源，但其确切来源尚未最终确定。该名字与欧洲天主教命名传统有关。

阿梅拉（Армелла）——一个源自凯尔特语的名字。它与男性名字阿梅尔（Армель）相关，后者传统上被解释为“熊”和“亲王”或“首领”。

妮娜——这是一个简短的名字，其来源有几种可能的说法。在不同的传统中，它被认为与中东和欧洲的古代语言有关。由于该名字在许多国家都很常见，其确切含义取决于所选的版本。

拉斐拉（Рафаела）是名字拉斐尔（Рафаель）的女性形式，源自古希伯来语。其含义为“上帝已治愈”或“上帝正在治愈”。

绣球花——一个源自拉丁语的名字，与姓氏Hortensius相关。它也被认为与拉丁语单词hortus（意为“花园”）有关，尽管这种解释并非其唯一起源说法。

庞蒂娅（Понція）——一个源自拉丁语的女性名字，与姓氏“Pontius”相关。其确切的原始含义尚未完全确定。在天主教传统中，这个名字出现在圣人和福者的历书中。

阿雷塔（Areta）——一个源自希腊语的名字，与单词aretē（意为“美德”、“品德”）相关。在教会历中，提到了圣阿雷塔以及纳杰兰的其他殉道者。

贝尼格纳——这是一个拉丁语源的名字。它源自拉丁语单词benignus，意为“友善的”、“温和的”或“仁慈的”。 在天主教历中，10月24日纪念真福贝尼格娜·卡多萨·达·席尔瓦。

玛利亚——这个名字源自古希伯来语。对其含义有多种解释：包括“心爱之人”、“被渴望之人”等说法。 这是基督教世界中最常见的女性名字之一。10月24日，天主教圣人和真福者名录中提到了真福玛利亚·图奇。

鲁玛（Ruma）是一个罕见的女性名字，出现在当天天主教的圣人名录中。它与来自纳杰兰的圣鲁玛有关，她与圣阿雷塔及其他殉道者一同受到尊崇。 关于该名字的起源，目前尚无可靠且被普遍接受的解释。

10月24日的男性名字

阿洛伊兹——这个名字在德语国家很常见。其起源与古代日耳曼名字有关，但确切含义仍存在争议。 在天主教历法中，这一天纪念圣路易吉·瓜内拉，他亦以意大利语形式的“路易吉”而闻名。

安东（Anton）——这个名字源自拉丁语，与古罗马的家族姓氏“安东尼乌斯”（Antonius）有关。其确切含义已不可考。 该名字在不同语言中有多种形式：安东尼奥、安东尼、安托万。10月24日，天主教会纪念圣安东尼·玛利亚·克拉雷塔——西班牙主教、传教士及克拉雷塔会创始人。

普罗克尔——这个名字源自古希腊语。传统上，它被认为意味着“光荣的”或“享有声誉的人”。在教会历中，10月24日纪念君士坦丁堡大主教圣普罗克尔。

弗洛伦丁——这个名字源自拉丁语，与单词 florens 相关，意为“盛开的”、“繁荣昌盛的人”。该名字在某些欧洲国家较为常见，并出现在这一天的命名日历中。

萨洛蒙——是圣经名字所罗门的变体。它源自古希伯来语，与“shalom”（意为“和平”）一词相关。因此，这个名字常被解释为“和平的”或“宁静的”。

菲利普——这个名字源自古希腊语。它由两个词组成，分别表示“马”和“爱”，因此传统上被译为“爱马之人”。

马尔钦——是波兰语中“马丁”的变体。它源自拉丁语名字Martinus，与古罗马神话中的战神玛尔斯有关。该名字的含义被解释为“献给玛尔斯的人”。

拉斐尔——这个名字源自古希伯来语，意为“上帝医治”。在《圣经》和天主教传统中，大天使拉斐尔与守护和医治相关。 该名字的女性形式为拉斐拉。

路易吉（Luigi）是路德维希（Ludwig）的意大利形式，该名字源自日耳曼语系。 其传统含义为“光荣的战士”。10月24日，天主教会纪念圣路易吉·瓜内拉，这位神父毕生致力于帮助穷人、病人以及需要支持的人。

马丁——一个源自拉丁语的名字，与战神玛尔斯（Mars）相关。其传统含义被解释为“献给玛尔斯”。 在天主教历法中，10月24日纪念圣马丁·德·韦尔图，他生活于6世纪，以修道生活而闻名。

塞诺赫——一个源自凯尔特语的罕见名字。它因圣塞诺赫而闻名，这位法国神父的纪念日为10月24日。该名字尚无公认的准确译法。

阿雷塔——在天主教传统中，这个名字与纳杰兰的圣阿雷塔有关，他与妻子鲁玛及其他殉道者一同受到敬礼。 该名字源于希腊语，与美德和正直的概念相关。

什么是圣名日

圣名日，或称命名日，是纪念与某人同名的圣人的日子。 在基督教传统中，圣徒是信仰、仁慈、勇气以及坚守信念的典范。信徒们可以追思其生平事迹，祈祷并感谢圣徒给予的精神支持。

命名日并不总是与生日重合。如果日历上有多个与同一个名字相关的日期，人们可以参考那位圣人的纪念日，即以他之名命名的圣人。 在天主教传统中，圣人和真福者的历法具有特殊意义，教会全年都会纪念他们。

如何庆祝名字日

圣名日不必非要办成盛大的节日。可以与家人共度，与朋友相聚，或者只是给亲人打个电话。 对于遵循教会传统的人来说，这一天可以成为去教堂、祈祷或静心沉思的契机。

最重要的是对对方的真诚关怀。哪怕是一份小小的礼物、一条温暖的祝福信息，或是共进晚餐，都能让这个日子变得特别。如果对方住得远，只需花几分钟时间亲自致以祝福即可。

如何祝贺“天使日”

以下是一些可以发给亲人、朋友或同事的祝福语：

“祝你圣名节快乐！愿你的天界守护者保佑你，赋予你力量，并帮助你克服困难。祝你身体健康、心平气和、充满爱意，并收获诸多喜事。”

“祝你名字日快乐！愿生活中有更多值得欢欣的理由，身边总有真诚的人相伴，每一天都带来好消息。”

“节日快乐！祝你内心安宁、温暖、幸福，梦想成真。愿家中充满温馨与和谐，愿你的心中总有微笑的理由。”

10月24日——这是一个向所有名字与这一日期相关的人致以祝福的契机，无论是天主教历法中的命名日，还是欧洲的传统命名日。 此类祝福中最重要的是——不是华丽的辞藻，而是发自内心的美好祝愿以及对对方的关怀。

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