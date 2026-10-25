2026年10月25日的天主教圣名日：谁在庆祝圣名日，以及名字的含义

10月25日，天主教传统中纪念圣克里斯平和圣克里斯皮尼安，以及殉道者克里桑塔和达里娅。 这一天，许多男女都会庆祝自己的名字日——其中包括达里娅、贝阿塔、比安卡、克里斯平、伯纳德和毛尔。下面我们就来介绍一下这些名字的含义，以及如何在名字日向亲友送上祝福。

在天主教传统中，名字日与那位被用来为人命名的圣人的纪念日相关。这些日期让人想起那些成为信仰、仁爱、勇气和奉献他人的典范的人。

10月25日，教会历中纪念圣克里斯平和圣克里斯皮尼安、殉道者克里桑塔和达里亚、圣高登提乌斯以及其他基督教修行者。 在该日期的名字日历中，还有贝阿塔、比安卡、布兰卡、英加和维尔格尔米娜等女性名字。下面我们将介绍这些名字的由来和含义。

10月25日的女性名字

达里娅——这个名字源自波斯语，与古名“大流士”有关。其含义通常被解释为“拥有美德之人”或“守护美德之人”。 在天主教传统中，10月25日是罗马殉道者圣达里娅的纪念日，她通常与圣克里桑托一同被纪念。

贝阿塔（Beata）——这是一个拉丁语源的名字。它源自拉丁语单词“beatus”，意为“幸福的”、“蒙福的”。该名字在多个欧洲国家较为常见，并出现在10月25日的名字日历中。

比安卡（B’yanka）是一个源自日耳曼语、经由古法语传入的意大利名字，其含义为“白色”、“明亮”、“纯洁”。 该名字还有“布兰卡”这一形式，在西班牙语国家及其他欧洲国家较为常见。

布兰卡（Blanka）是与比安卡同源的女性名字。它源自一个日耳曼词，意为“白色”或“明亮”。得益于王室成员和圣人的影响，这个名字在欧洲各国广受欢迎。

英加（Inga）——一个源自斯堪的纳维亚的名字。它与古日耳曼神灵英格维（Ingvi）的名字有关，该神灵在北方民族中广为流传。因此，这个名字常被解释为“受英格维庇护之人”。

维尔格明娜（Vilgelmina）是名字“威廉”（Wilhelm）的女性形式，该名字源自日耳曼语。 该名字由“意志”和“保护”两部分组成。因此，这个名字通常被译为“果断的守护者”或“凭自身意志进行守护的人”。

克里桑蒂娅是克里桑特名字的女性形式。该名字源自希腊语，与表示“黄金”和“花朵”的词汇相关。这个名字可解释为“金色的花朵”。 在希腊的圣名日历中，这一天的圣名日会将克里桑蒂娅与该名字的其他形式一同列出。

塔比塔（Tabitha）——这个名字源自亚兰语，意为“羚羊”。在新约中，塔比塔（也被称为多尔卡斯）居住在雅法，并帮助那些需要帮助的人。 她的故事与使徒彼得有关，据《圣经》记载，彼得曾使她复活。在天主教历法中，10月25日是塔比塔的纪念日。

卡塔琳娜（Katarina）是凯瑟琳（Katerina）这一名字的一种形式，源自希腊传统。该名字常被认为意为“纯洁”，尽管其确切来源仍存在争议。 在某些欧洲历法中，10月25日也会纪念卡塔里娜·科特罗马尼奇。

10月25日的男性名字

克里斯平（Krispin）——一个源自拉丁语的名字，与单词crispus（意为“卷曲的”）相关。 10月25日，天主教会纪念圣克里斯平，他与圣克里斯皮尼安一同被视为鞋匠及其他皮革工匠的守护圣人。

克里斯皮尼安——一个源自拉丁语的名字，与克里斯平同源。它与古罗马的一个家族姓氏有关。 圣克里斯平和圣克里斯皮安常被一同提及：根据教会传统，他们既宣扬基督教，也从事手工艺。

克里桑特（Хрисант）——这个名字源自希腊语，由“黄金”和“花朵”两个含义的词根组成，意为“金花”。 在天主教传统中，圣赫里桑特的纪念日为10月25日，与圣达里娅同日纪念。

伯纳德（Bernard）是一个日耳曼语源的名字。 该名字由“熊”和“勇敢”或“强壮”两个词根组成，因此常被译为“勇敢如熊”。伯纳德也是几位天主教圣人的名字。

博尼法斯——这个名字源自拉丁语。它由“善良”和“善行”两个词根构成，因此被解释为“行善之人”。 多位圣人和教会人士曾使用这个名字，在波兰的圣名日历中，它的纪念日是10月25日。

毛尔——这个名字源自拉丁语，与“Maurus”一词相关。在古代，人们可能用这个名字来称呼来自毛里塔尼亚的人，或皮肤黝黑的人。该名字在天主教的10月25日圣名日历中有所记载。

高登西（Гауденцій）——这个名字源自拉丁语，意为“欢欣者”或“快乐的”。 10月25日是纪念布雷西亚的圣高登修的日子——这位主教以布道活动和为基督教社区所做的贡献而闻名。

弗鲁托斯（Frutos）——这个名字源自西班牙语，与拉丁语单词fructus（“果实”）相关。 在西班牙传统中，10月25日纪念塞戈维亚的圣弗鲁托斯，他过着隐士生活，并致力于灵性修持。

米尼亚托——这是一个罕见的名字，因圣米尼亚托·佛罗伦萨而闻名，天主教传统中于10月25日纪念他。他的故事与佛罗伦萨早期基督教有关。 关于这个名字的起源，目前尚无可靠且被普遍接受的解释。

博纳文图拉（Bonaventura）是一个拉丁语名字，可译为“幸运的命运”或“美好的事件”。它与基督教传统相关，因圣博纳文图拉——一位方济各会神学家——而闻名。 该名字出现在欧洲的命名日历中，尽管具体日期可能因国家而异。

什么是圣名日

“天使日”（或称“命名日”），是指纪念与某人同名的圣人的日子。 在天主教传统中，圣人代表着信仰、仁爱、勇气以及乐于助人的精神。他们的故事提醒着我们，有些价值观无论在何时何地都至关重要。

名字日不一定与生日重合。如果日历上有多个与同一个名字相关的日期，人们可以参考那位圣人的纪念日，即自己名字所纪念的圣人。 对于信徒来说，这是祈祷、去教堂或只是缅怀自己的天界守护者的机会。

如何庆祝名字日

圣名日不必非要大张旗鼓地庆祝。 可以与家人共度时光，与朋友相聚，或者给久未联系的人打个电话。对于遵循教会传统的人来说，这一天可以成为参加礼拜或祈祷的契机。

那些简单的关怀同样重要。一条温暖的短信、一份小礼物或一次真诚的交谈，都能让这一天变得特别。最重要的是——祝福要充满个人特色，发自内心。

如何祝贺“天使日”

以下是一些可以发给亲人、朋友或同事的祝福语示例：

“圣名节快乐！愿你的天界守护者保佑你，赋予你力量，并帮助你克服困难。祝你身体健康、心平气和、充满爱意，并拥有尽可能多的幸福时刻。”

“祝你圣名节快乐！愿身边总有真诚的人相伴，心中充满宁静，每一天都带来好消息。祝愿你的梦想成真，对未来充满信心。”

“节日快乐！祝你温暖、安康、身体健康、生活和谐。愿家中温馨舒适，亲人在重要时刻给予支持，而值得欢欣的理由也越来越多。”

10月25日——这是一个向达里乌斯、贝亚特、比亚诺克、布兰诺克、英格、维尔格明、 克里斯平、伯纳德以及所有名字与这一日期在天主教教会历和命名日历中相关联的人送上祝福。哪怕只是几句发自内心的祝福，也能让亲近的人心情愉悦，感受到被关怀的温暖。

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