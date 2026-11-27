2026年11月27日星期五，玛格丽特、扎内特、阿斯特里德、奥达、多米尼克、弗朗西斯、马克西米利安、瓦莱里安等人可庆祝自己的圣名日。 在天主教圣人历中，这一天纪念圣比尔吉尔德、真福玛格丽特·萨伏伊以及几位男性圣人。下面我们将介绍与这一日期相关的男女名字，以及每个名字的含义。

在天主教传统中，11月27日纪念着几位圣人和真福者。 其中包括殉道者雅各·波斯人、圣马克西姆·里耶兹基、圣瓦莱里安、圣维吉尔·萨尔茨堡，以及圣比尔吉尔达和福者玛格丽特·萨伏依。

在这一天的名字日历中还有其他选项。 特别是，波兰的名单中列出了玛格丽特、珍妮特、多米尼克、弗朗西斯、马克西米利安、古斯塔夫和瓦莱里安。因此，在这一天的命名日者中，既有常见的名字，也有罕见的名字。

11月27日的女性名字

玛格丽塔——这个名字源自希腊语。它源自单词margarites，意为珍珠。这个名字让人联想到美丽、温柔和珍贵。 在天主教历法中，这一天纪念的是萨伏依的玛格丽塔真福。

比尔吉尔达——一个古老的日耳曼名字，在各种文献中常与战斗和斗争的概念相关联。这是一个罕见的名字，在现代乌克兰语中几乎不被使用。 在天主教圣人历中，11月27日纪念圣比尔吉尔达，她是美因茨修道院的创始人。

扎内塔——这个名字源自法语，是“让娜”的一种变体。它源自古希伯来语名字“约哈南”，意为“仁慈的上帝”或“上帝的恩典”。 在某些欧洲历法中，扎内塔的命名日为11月27日。

古斯塔瓦是男性名字古斯塔夫的女性形式。该名字具有古斯堪的纳维亚语的渊源。其含义有多种解释，包括“哥特人的支柱”或“依靠哥特人的人”。 该名字在北欧国家较为常见。

齐格弗里达——是日耳曼名字齐格弗里德的女性形式。该名字由两部分组成：第一部分与胜利相关，第二部分与和平或保护相关。 因此，该名字可解释为“胜利的和平”或“守护胜利之人”。

阿斯特里达——一个源自斯堪的纳维亚的名字。它由古语中意为“神”和“美丽”的词汇组合而成。通常被译为“神圣的美”或“拥有神圣之美的人”。

奥达（Oda）——一个源自日耳曼语系的简短女性名字。它与一个意为“财富”、“福祉”或“富足”的词相关联。在欧洲的圣名日历中，奥达也出现在11月27日的名字列表中。

维吉利亚（Virgilia）是拉丁名字维吉利乌斯（Virgil）的女性形式。其确切的原始含义尚未确定。这个名字因古罗马诗人维吉利乌斯而闻名，他是《埃涅阿斯纪》的作者。

11月27日的男性名字

多米尼克——一个源自拉丁语的名字。它由拉丁语单词Dominicus演变而来，意为属于主的或属于上帝的。 该名字在天主教国家很常见，与多明我修会创始人圣多明我有关。

弗朗西斯——一个源自拉丁语的名字，最初意为“法国人”或“法兰克人”。 后来，由于圣方济各·亚西西的影响，该名字逐渐普及。这个名字象征着谦逊、仁慈和对邻人的关怀。

马克西米利安——一个源自拉丁语的名字。它与姓氏Maximinus以及意为最大的的词maximus有关。这个名字常被解释为宏伟的或最杰出的。

古斯塔夫——一个源自斯堪的纳维亚的男性名字。其确切含义尚未完全确定。 最普遍的解释是“哥特人的支柱”或“依靠哥特人的人”。这个名字在瑞典和其他北欧国家尤为知名。

齐格弗里德——一个日耳曼名字，由与胜利和和平相关的词汇构成。其含义可译为“受胜利庇护者”或“带来胜利与和平之人”。 该名字因中世纪日耳曼传说而闻名。

瓦莱里安——一个拉丁语源的名字。它源自拉丁语单词valere，意为强壮、健康或坚韧。在天主教圣人历中，11月27日是圣瓦莱里安的纪念日。

瓦莱里（Valery）——与瓦莱里安（Valerian）同源的名字。它同样具有拉丁语根源，意为“强壮”、“健康”、“坚韧”。在命名日历中，瓦莱里通常被列为该名字的独立变体。

达马西——这个名字源自希腊语。它与单词damazo相关，意为驯服或征服。在某些名字日历中，11月27日会出现达马西这一形式。

伯纳丁——一个日耳曼语源的名字。它由与“熊”和“勇敢”相关的词素组成。因此，其含义被解释为“勇敢如熊”。 该名字与天主教传统及圣人有关，特别是锡耶纳的伯纳丁。

约萨法特——这个名字源自古希伯来语。它由表示“上帝”和“审判”的词汇构成。其含义可译为“上帝审判”或“上帝已作出裁决”。 该名字在天主教传统中因圣约萨法特·昆采维奇而广为人知。

阿哈齐——这个名字源自希腊语。它与单词akakos有关，意为无辜的、无恶意的。 在天主教历中，11月27日纪念圣阿卡基乌斯（Akakios），而在波兰的圣名日历中则出现阿哈奇（Ahachiy）这一形式。

阿波利纳里——这个名字源自古希腊语。它与神阿波罗的名字有关，其含义可译为“献给阿波罗的”。在天主教圣人历中，11月27日纪念圣阿波利纳里。

雅各——这个名字源自古希伯来语。传统上将其解释为“跟随者”或“紧随其后的人”。 这一天，天主教历上纪念圣雅各·波斯人，他被称为“被斩首的雅各”。

马克西姆——这个名字源自拉丁语，意为“最大的”。它源自拉丁语单词“maximus”。在天主教圣人历中，11月27日纪念里耶兹的主教圣马克西姆。

罗曼——一个源自拉丁语的名字。其含义为“罗马人”或“来自罗马的人”。在天主教历法中，这一天纪念日本殉道者罗曼真福。

塞昆丁——这是一个拉丁语源的名字。它源自拉丁语单词secundus，意为第二。在天主教圣人历中，11月27日纪念圣塞昆丁。

塞韦林——这是一个拉丁语源的名字。它与拉丁语单词severus相关，意为严厉的、克制的或严肃的。在天主教历法中，这一天纪念圣塞韦林。

维吉尔——这是一个拉丁语源的名字。其确切词源虽不详，但因罗马诗人维吉尔而广为人知。11月27日，天主教历纪念圣维吉尔·萨尔茨堡。

法昆德（Fakund）——这是一个拉丁语源的名字。它源自拉丁语单词 facundus，意为能言善辩或善于言辞之人。这一天，教会纪念殉道者法昆德。

费格斯（Fergus）——一个源自凯尔特语的名字。它与表示“男子”和“力量”的词汇有关。因此，这个名字被解释为“强壮的男子”或“英勇的”。 在天主教历中，11月27日是圣弗格斯的纪念日。

阿哈里——这个名字具有古老的日耳曼语源。其确切含义并非唯一。在天主教历法中，这一天纪念圣阿哈里，他是努瓦永和图尔内的主教。

什么是圣名日

圣名日，或称命名日，是纪念那位在洗礼时赋予人名字的圣人的日子。在天主教传统中，圣人被视为人的天上守护者。人们会向他祈祷并请求庇佑。

如果教会历中有多位同名的圣人，命名日通常与那位被用来为该人命名的圣人的纪念日相关联。因此，命名日并不一定与生日重合。

如何庆祝圣名日

在天主教传统中，可以通过祈祷、前往教堂或参加弥撒来庆祝圣名日。人们可以向自己的天界守护者表达感谢，并祈求他的庇佑。

这也是与家人和朋友共度美好时光的好机会。不必举办盛大的庆祝活动，也不必准备昂贵的礼物。通常，温馨的相聚、关怀和真诚的话语就已足够。

如何祝贺天使日

人们会祝愿寿星健康、平安、充满爱与喜乐，并蒙受上帝的祝福。祝福语可以简单，但要发自内心且真诚。

以下是几种祝贺方式：“祝你圣名日快乐！愿你的天界守护者永远保佑你，帮助你找到正确的道路，并在艰难时刻给予你力量。祝你身体健康、内心安宁、充满爱意，每一天都幸福美满。”

“祝你圣名节快乐！愿你的心中永远充满光明，身边有支持和激励你的人，每一天都带来好消息。愿上帝赐予你祝福、平安与喜乐！”

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