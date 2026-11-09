“国家土地银行”有限责任公司代理董事安德烈·维迪博雷茨——其月薪为24.9万格里夫纳——在议会委员会会议上祝愿议员们收入更高。

维迪博雷茨自6月起领导这家国有企业，职务前缀为“代理”。此前，他曾被列入“净化”名单。

安德烈·维迪博雷茨于2026年6月以“代理”身份出任国家土地银行负责人。在此之前，他曾在国家财产基金担任数月首席会计师，此前他从商界转入该机构。

2017年，维迪博雷茨的名字曾因国家移民局的一起丑闻而被提及。 当时，他被任命为“净化”部门负责人一事引发了质疑，原因在于该部门此前存在负面记录。



目前，该官员的薪资远高于其前任。具体而言，维迪博尔采的月薪为24.9万格里夫纳，而前企业负责人雅罗斯拉夫·雅罗斯拉夫斯基的月薪为19.2万格里夫纳。

根据申报资料显示，2025年，雅罗斯拉夫斯基申报了来自国家土地银行的228万格里夫纳工资收入。

在议会委员会会议期间，议员们对现任企业负责人的薪酬水平提出了关注。对此，维迪博雷茨回应称，他希望所有人都能获得更高的薪水。

“我希望大家都拿到更高的工资。但这并非由我决定，而且在我现行合同有效期间，此事无法讨论，”这位官员说道。

此外，在同一场会议上还披露，国家土地银行计划斥资约1000万格里夫纳，用于采购四辆汽车、计算机设备以及开发自有网站。

这些计划遭到了议员们的批评。特别是，“人民公仆”党农业委员会成员博格丹·托罗赫季对这类支出的必要性提出了质疑。

“据我所知，国家土地银行需要这些公务车，是为了随后将其移交给国家财产基金管理层使用。我并不是说这与基金主席有关，”这位议员表示。

维迪博雷茨驳斥了这些推测。据他称，该机构需要额外的交通工具来对土地地块进行勘察，因为目前其仅有一辆汽车可用。

“国家土地银行”有限责任公司于2024年8月通过将国有企业“农业投资基金”改制为公司而成立。 该公司已成为“土地银行”项目的主要参与者之一，该项目旨在通过在线拍卖将国有农业用地出租。

据“Glavkom”报道称。

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