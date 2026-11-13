国家劳动局跨地区管理局负责人隐匿了价值1270万格里夫纳的财产——国家调查局

国家调查局已向国家劳动局西南跨地区管理局局长发出嫌疑通知，据调查显示，该官员 在2024年的财产申报中未申报价值超过1270万格里夫纳的财产和货币资产。该官员将部分不动产登记在亲属名下，但实际上由其本人使用。

应调查人员的要求，国家反腐败局对该官员的申报材料进行了全面核查。

核查结果显示，该官员未在申报文件中如实申报与其共同生活的伴侣及共同抚养的女儿。

具体而言，其同居伴侣名下登记有两套位于特尔诺皮尔的公寓，面积分别为61.9平方米和69.1平方米，此外还有一处车库、一处非住宅用房，以及一辆2016年款雪佛兰Spark轿车。

据调查显示，这些公寓虽已出租，但租金收入却由该部门负责人直接收取。

此外，该官员未申报位于特尔诺皮尔州维利基·盖伊村的一处面积超过217平方米的房屋。该房产虽登记在该官员母亲名下，但实际上由他本人与同居伴侣及女儿共同居住。

乌克兰国家调查局通报了这一情况。

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