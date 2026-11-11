教育科学研究院院长被怀疑在博士论文中剽窃

生物科学博士候选人奥列格·斯米尔诺夫与反剽窃倡议“Dissergate”的协调员 斯维特兰娜·布拉戈德特列娃-沃夫克，指控乌克兰国家教育科学学院（НАПНУ）院长奥列格·托普佐夫涉嫌学术剽窃。

这些学者指出，托普佐夫的博士论文大量抄袭了俄罗学者奥列娜·科瓦列夫斯卡娅于2000年在莫斯科答辩的博士论文《问题式教学的起源与现状》。

据“学术论文剽窃与造假”门户网站数据显示，重复内容涉及该乌克兰学者论文的23页，且存在对俄语原文的直译改编，其中保留了俄语特色表达、段落结构， 参考文献及结论均以“我们认为”等措辞标注为本人原创。参与调查的专家呼吁奥列格·托普佐夫主动辞去乌克兰国家教育科学研究院院长的职务，并呼吁学术界发起对该院领导层的重新选举。

来源：门户网站“学术论文中的剽窃与造假”/学者们在Facebook上的声明。

前国家安全与国防委员会秘书伊戈尔·克利缅科被指控剽窃其于2019年通过答辩的博士论文。 据“学术论文剽窃与造假”服务平台的分析显示，该论文在414页中发现了51页的文本重复，约占正文的12%，此外还存在篡改研究结果的迹象。

基辅鲍里斯·格林琴科首都大学副校长、基辅市议会议员阿娅·什拉帕克在其博士论文中发现了14处学术剽窃片段。

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