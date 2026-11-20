哈尔科夫州能源公司因诺维斯基持有的国有股份和资产而卷入了一场企业冲突
国家持有“哈尔科夫州电力公司”65%的股份，另有近30%的股份归属于塞浦路斯Smart Holding公司，该公司与被列入制裁名单的前议员瓦迪姆·诺维ンス基有关联。 与此同时，该公司正深陷企业内部冲突，且正筹备进行重组。
目前，“哈尔科夫州电力公司”的国有股份并非由国家财产基金持有，而是由隶属于能源部的股份公司“乌克兰配电网络”（URM）持有。 据上述数据，URM持有该公司65.001%的股份。
另有29.795%的股份由塞浦路斯的Smart Holding Ltd持有。这部分股份与瓦迪姆·诺维ンス基有关：相关股份已被查封，且经济案件终审法院已裁定其2021年的收购行为无效。
这部分股份的来历可追溯至塞浦路斯的Inter Growth Investments公司（前身为Garensia Enterprises）。该公司曾被认为与康斯坦丁·格里戈里申集团有关联。 在法院判决中，这些股份被列为诺维斯基的资产，同时正在考虑将其没收并归入国家收入。
2024年10月，Smart Holding公开指控诺维斯基试图重新掌控该资产。据该公司称，被查封的股份通过存管机构意外获得了表决权。 与此同时，Smart Holding否认诺维斯基是该集团的实际受益人，并声称他已于2022年12月1日丧失了这一身份。
围绕“哈尔科夫州电力公司”的管理问题，又爆发了一场新的冲突。乌克兰能源监管局（URM）管理层曾于4月28日和5月11日两次召集临时股东大会，旨在改组监事会成员。
一名来自巴拉克利亚、持有该公司三股的股东决定对这些决定提出上诉。 一审法院支持了她的立场，并撤销了召开股东大会的决定。然而，10月1日，上诉法院推翻了这一裁决。因此，关于对该地区电力公司行使公司控制权的问题，因该少数股东提起的诉讼而成为法庭对峙的焦点。
自2024年7月4日起，维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫担任“哈尔科夫州电力公司”代理总经理。 根据国家登记处的数据，他还领导着分拆委员会。据Absolution Leaks报道，该公司正在为重组做准备，新章程也已制定完成。
最高反腐败法院将审理科马尔尼茨基在基辅涉及土地腐败的案件。
此前，由于被告未出庭，法院曾推迟了科马尔尼茨基案的审理。
我们曾报道，基辅市长维塔利·克利奇科， 曾表示，在针对首都土地领域舞弊行为的调查中——该案涉及前基辅市议会议员德尼·科马尔尼茨基（人称基辅“掌门人”）——基辅市国家行政管理局已解雇了多名官员。
此外，需要提醒的是，基辅市议会前议员丹尼斯·科马尔尼茨基曾利用一辆用于运送阵亡乌克兰军人的伪装车出境。