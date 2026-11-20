国家持有“哈尔科夫州电力公司”65%的股份，另有近30%的股份归属于塞浦路斯Smart Holding公司，该公司与被列入制裁名单的前议员瓦迪姆·诺维ンス基有关联。 与此同时，该公司正深陷企业内部冲突，且正筹备进行重组。

目前，“哈尔科夫州电力公司”的国有股份并非由国家财产基金持有，而是由隶属于能源部的股份公司“乌克兰配电网络”（URM）持有。 据上述数据，URM持有该公司65.001%的股份。

另有29.795%的股份由塞浦路斯的Smart Holding Ltd持有。这部分股份与瓦迪姆·诺维ンス基有关：相关股份已被查封，且经济案件终审法院已裁定其2021年的收购行为无效。

这部分股份的来历可追溯至塞浦路斯的Inter Growth Investments公司（前身为Garensia Enterprises）。该公司曾被认为与康斯坦丁·格里戈里申集团有关联。 在法院判决中，这些股份被列为诺维斯基的资产，同时正在考虑将其没收并归入国家收入。

2024年10月，Smart Holding公开指控诺维斯基试图重新掌控该资产。据该公司称，被查封的股份通过存管机构意外获得了表决权。 与此同时，Smart Holding否认诺维斯基是该集团的实际受益人，并声称他已于2022年12月1日丧失了这一身份。

围绕“哈尔科夫州电力公司”的管理问题，又爆发了一场新的冲突。乌克兰能源监管局（URM）管理层曾于4月28日和5月11日两次召集临时股东大会，旨在改组监事会成员。

一名来自巴拉克利亚、持有该公司三股的股东决定对这些决定提出上诉。 一审法院支持了她的立场，并撤销了召开股东大会的决定。然而，10月1日，上诉法院推翻了这一裁决。因此，关于对该地区电力公司行使公司控制权的问题，因该少数股东提起的诉讼而成为法庭对峙的焦点。

自2024年7月4日起，维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫担任“哈尔科夫州电力公司”代理总经理。 根据国家登记处的数据，他还领导着分拆委员会。据Absolution Leaks报道，该公司正在为重组做准备，新章程也已制定完成。

最高反腐败法院将审理科马尔尼茨基在基辅涉及土地腐败的案件。

此前，由于被告未出庭，法院曾推迟了科马尔尼茨基案的审理。

我们曾报道，基辅市长维塔利·克利奇科， 曾表示，在针对首都土地领域舞弊行为的调查中——该案涉及前基辅市议会议员德尼·科马尔尼茨基（人称基辅“掌门人”）——基辅市国家行政管理局已解雇了多名官员。

此外，需要提醒的是，基辅市议会前议员丹尼斯·科马尔尼茨基曾利用一辆用于运送阵亡乌克兰军人的伪装车出境。

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