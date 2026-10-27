克里斯蒂娜·戈亚纽克评价了“2026年国家团结广播听写”的难度

“国家团结广播听写”比赛的纪录保持者克里斯蒂娜·戈亚纽克于2026年在Superhumans康复中心参加了听写。据她评价，听写文本难度适中，且朗读得相当到位。

“我不想说难听的话，但我原本以为会更难。不过，朗读得非常到位，”克里斯蒂娜·戈亚纽克说道。

据她介绍，回到家后，她还会再次核对写下的内容。同时，这位纪录保持者指出，她非常喜欢今年听写题的作者所准备的这篇作品。

“这是一篇非常好的文章。感谢作者在撰写这篇广播听写时倾注了如此温暖而优美的文字。 文中包含大量不同的标点符号，既有冒号，也有感叹号和问号。是的，难度适中，”克里斯蒂娜·戈亚纽克说道。

2026年“国家团结”广播听写比赛的文本标题为《永无止境的信》。其作者是作家兼俄乌战争老兵阿图尔·德龙。

乌克兰语和文学教师阿图尔·普罗伊达科夫以及社会活动家兼志愿者达莎·阿斯塔菲耶娃在直播中朗读了听写文本。

希望由专家核对所写文本的人，可通过以下两种方式之一提交：

10月29日（星期四）11:00，公共广播平台将公布“民族团结广播听写”的文本。此后，参与者可自行核对书写内容。

在“国家团结广播听写”活动框架内，“公共广播”还加入了“活着回来”基金会“无人机雨”项目的募捐活动。 该倡议旨在支持那些对抗敌方无人机的乌克兰捍卫者。

组织者呼吁大家以“写下自己的文字，击落敌方无人机”为口号参与募捐。

克里斯蒂娜·戈亚纽克在接受公共广播电台采访时透露了这一消息。

10月27日星期二，值此乌克兰文字与语言日之际，全乌克兰民族团结广播听写活动如期举行。 多位乌克兰知名演员、歌手、电视主持人以及其他文化和演艺界人士加入了这场语言快闪活动。这些名人分享了照片和视频，展示了他们参加听写的情景。

2026年“民族团结”广播听写活动：何时进行及在哪里收听直播。

2026年“民族团结”广播听写活动：作者及朗读者名单公布。

2026年全乌克兰“民族团结”广播听写活动将于10月27日——乌克兰文字与语言日当天举行。

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