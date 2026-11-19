一名45岁的男子使用了一本伪造的、带有他本人照片的哈尔科夫市民护照，冒充基辅州德米迪夫村一块面积为5公顷土地的所有者。

2021年10月，他在公证处办理了这块土地的出售手续，交易金额近370万格里夫纳。此后，参与该诈骗团伙的成员又将该地块转卖了数次。真正的所有者当时身在国外，后来才得知此事。

在法庭上，该男子承认自己是应熟人要求行事。他被判处六年有期徒刑，并没收财产。

该地块已被查封。真正的所有者正试图通过法律途径将其追回。

消息来源：基辅市检察院。

国家警察查获了七名嫌疑人，据调查称， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并侵吞了超过200万格里夫纳用于军人购房的国家补偿金。

此前，在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳和美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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