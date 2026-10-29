鉴于俄罗斯可能对关键基础设施发动袭击的威胁，对基辅进行大规模疏散并非现实可行的解决方案。相反，首都必须为生命保障系统可能遭受的袭击以及供水、供暖和电力供应中断做好准备。

据谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫称，应将主要精力集中在保护关键基础设施以及让城市做好应对俄罗斯炮击可能造成后果的准备上。

“疏散基辅是痴人说梦，完全是痴人说梦，因为世界上没有这样的先例。 即使我们谈论的是疏散数千人、一万人，我们也缺乏足够的基础设施来实现这一点。因此，我们必须竭尽全力让基辅坚守下去，”乌克兰总统国防技术事务顾问谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫强调道。

据他介绍，俄罗斯可能会对供水和排水系统、热电联产厂、变电站及发电设施发动袭击，企图导致首都瘫痪。

这位总统顾问认为，早在夏季就应更积极地为保护城市基础设施做好准备。特别是安装防护型发电机、开凿额外的自流井以及设置固定取暖点。

作为应对可能出现的供热和供电中断的准备工作范例，他以扎波罗热和哈尔科夫为例，据他介绍，这两个城市正在积极努力确保公用事业系统的稳定性。

与此同时，贝斯克雷斯诺夫提醒道，移动式锅炉房无法完全解决问题。由于热辐射，此类设施可能会被配备热成像仪的俄罗斯无人机发现。

他还呼吁基辅市民为公用事业系统可能出现的中断做好准备，特别是备好蓄电池和少量燃料储备。

乌克兰总统国防技术事务顾问谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫向记者发表了上述声明。

需要提醒的是，克利奇科此前曾改变主意，不再呼吁基辅市民从首都撤离。

据《Flash》报道，俄罗斯每月生产多达3000架“沙希德”喷气式无人机，并为冬季袭击储备弹药。

截至10月，俄罗斯每月生产约110枚弹道导弹和多达4000架喷气式攻击无人机。

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