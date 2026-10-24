《单身汉》第15季的前参赛者对被淘汰出节目一事做出了情绪化的反应

浪漫真人秀《单身汉》第15季的前参赛者 因娜·米勒（职业为美容师）对与篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫共同参与该节目的结束做出了情绪激动的反应。

在首场派对上，这位姑娘请这位运动员将她抱起来，以便他能更清楚地听到她演唱的歌曲。随后，在与其他参赛者交流时，英娜谈到了自己的多才多艺和受过的高等教育。 然而在第二期节目中，克拉夫佐夫并未将玫瑰赠予她，因此她离开了节目，不再为赢得这位单身汉的芳心而竞争。

“我很高兴这个故事对我来说就这样结束了。如果还要再经历几周，甚至几个月因声誉受损而遭受的网络霸凌——我甚至不知道自己是否有足够的力气去承受这一切。 每当回想起拍摄过程，那些感受便涌上心头：我曾多么害怕，多么想睡觉，在表演前多么紧张，害怕唱歌时会忘词。 “这段经历让我变得更坚强，也让我发现了自己新的方面，”这位女孩写道。

米勒补充道，她并不后悔参加这档节目，但不想再讨论这个话题了。

“我带着自己明确的问题来到这个项目，希望能找到答案。出乎意料的是，我做到了。也许结果完全不像我想象的那样，但正是我所需要的。我不后悔自己的选择。 这是我生命中的一部分，我接受它，但不想再回过头去。感谢所有支持我的人，感谢那些试图看穿荧幕表象的人，也感谢那些一直陪伴在我身边的人，”英娜补充道。

在自己的Instagram上，因娜强调自己并没有因为这位单身汉的决定而感到难过。

回顾一下，新一季《单身汉》参赛者们的爆料曾在网络上引发轰动。



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