最高反腐败法院认定，国家移民局前第一副主任迪娜·皮马霍娃在为外国人办理文件收受贿赂一案中罪名成立。她被判处九年有期徒刑，并没收其全部财产。

除监禁外，法院还对皮马霍娃处以附加处罚——三年内禁止担任特定职务。

根据案卷材料，2017年6月，该官员在与一名熟人会面时，索要1,800美元，用于办理允许一名越南公民在乌克兰境内合法居留的文件。

收钱后，皮马霍娃又以“据称基于地域出身”为由，要求再支付3万美元，用于为一名伊朗公民加速办理乌克兰国籍。

据检方指控，为此她提议伪造DNA检测结果，以制造虚假依据，证明该外国人与乌克兰公民存在亲属关系。

此类文件本可作为相关法院判决的依据，据此该外国人将有机会获得乌克兰国籍和护照。

然而，由于国家反腐败局（NABU）的行动信息泄露，该非法办理手续的计划未能完成。

2017年11月，随着关于国家反腐败局（NABU）特勤行动被挫败的报道，皮马霍娃案引发了广泛关注。当时，国家移民局声称，反腐败局的一名特工据称曾试图诱使该官员收受贿赂。

早在同年9月，皮马霍娃就曾向乌克兰安全局提交申诉，称国家反腐败局（NABU）的特工和侦探可能试图诱使其收受贿赂。

基于她的申诉，相关刑事案件因缺乏犯罪构成而多次被撤销。2021年4月，法院最终作出撤案裁决，此后最高反腐败法院上诉庭确认了该裁决的合法性。

来源：透明国际乌克兰分会

需要指出的是，国家反腐败局曾就“诱使行贿”一案对皮马霍娃的住所进行了搜查。

2017年11月29日，一名NABU侦探因诱使国家移民局副局长迪娜·皮马霍娃收受贿赂而被拘留。NABU指责总检察署和安全局破坏了旨在揭露国家移民局腐败问题的秘密行动。 皮马霍娃本人证实，她已就此向该局提交了申诉。

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