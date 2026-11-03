在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的骚乱中，一名14岁的男孩从树上摔下后被困在建筑物内。 国民卫队官兵将这名少年拉进室内，以保护他免受冲突参与者投掷的石块伤害。

乌克兰国民卫队司令亚历山大·皮夫嫩科透露了这一情况。国民卫队负责人指出，该少年因当时的局势以及军人的出现而感到惊恐。

与此同时，俄罗斯宣传媒体大肆传播这名处于惊恐状态的少年画面，指责乌克兰军人对其进行虐待。 随后出现的视频证据驳斥了敌方的虚假信息：视频显示，该未成年人曾参与抗议活动，威胁过警察，并在事件中自行摔倒。

目前，相关国家机关，特别是国家调查局、国民卫队和内务部，正在继续开展官方调查，以彻底查明彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件的全部情况。

消息来源：乌克兰国民卫队司令亚历山大·皮夫嫩科。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明并追究在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡挑起事端者的责任。据他称，总检察长办公室和相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨就彼得罗帕夫洛夫斯卡·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出了质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该住宅的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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