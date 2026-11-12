被占领区公寓的公用事业欠费：向乌克兰人解释了一个重要细节

在乌克兰，禁止对位于临时被占领土上的房产，在整个被占领期间收取住房和公用事业服务费。 但该规定不适用于2022年2月24日之前累积的欠款。房主仍需偿还此类欠款。

根据该文件，在战时状态终止或解除之前，公用事业企业不得就2022年2月24日之后、相关领土被临时占领期间产生的服务费用进行计费，也不得追缴相关欠款。

该禁令适用于其住所位于乌克兰官方列出的、被俄罗斯临时占领的领土范围内的用户。该禁令自占领开始之日起生效，直至占领结束之日止。

该决议还规定，在正在或曾发生战斗行动的地区，对公用事业欠费的追缴将受到限制。 具体而言，在特定条件下，禁止向已离开住所的境内流离失所者及其家庭成员追讨2022年2月24日之后产生的欠费。 为此，需向服务提供方提交证明其未居住在该住所的文件，特别是国内流离失所者证明。

此外，该文件还禁止对特定公用事业欠款计收罚款、滞纳金、通货膨胀附加费及年利率，并禁止因未全额付款而终止或暂停服务。 这些限制适用于该法令所界定的作战区域及临时被占领土。

因此，对于2022年2月24日后占领期间产生的公用事业费用，无需支付。但该规定并不免除全面入侵开始前产生的欠款。

相关内容载于内阁第206号决议《关于战时状态期间住房及公用事业服务缴费的若干问题》。

司法部解释了在何种公用事业欠费情况下可能会被没收住房。

乌克兰修改了因欠费断电的规定：详情如下。

乌克兰民众的水费欠款有所增加，相关诉讼案件数量已超过17.3万起。

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