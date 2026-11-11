一位糕点师讲述了她是如何接到一份制作“恐怖蛋糕”的订单的，看起来就像是在家里烤的一样

乌克兰糕点师瓦伦蒂娜专门承接定制蛋糕订单，她讲述了一位客户提出的不同寻常的要求。这位女士付钱订购的蛋糕，要求看起来像是自己在家做的，不要专业的装盘和精致的装饰。

这位糕点师同意了这次尝试，尽管她坦言，刻意将蛋糕做得粗糙凌乱，比她预想的要困难得多。

“当你多年来一直努力让每块蛋糕都尽可能精致时，却突然接到这样的任务：‘我需要它看起来非常难看。’而且，顺便说一句，这是完全认真的。 客户想要一款看起来就像是她自己在家做的蜂蜜蛋糕。不需要完美的平整度、漂亮的蛋糕边，也不需要我平时那么费心做的一切，”这位糕点师说道。

为了让这款甜点看起来像普通的自制蜂蜜蛋糕，瓦伦蒂娜改变了她惯常的装饰手法。她将蛋糕做得宽大但相对较薄，没有修整每层蛋糕胚的边缘，并多用了些奶油，让奶油从侧面流淌下来。

这位糕点师坦言，在制作过程中，她不得不克制自己惯常想要修整不平整处、让甜点更美观的冲动。

“老实说：特意把蛋糕做得不那么完美，这还真是一项挑战。因为双手会下意识地想要修整、调整，让它看起来更漂亮。 但当我拍下成品蛋糕的照片发给客户后，收到她‘有点丑’的反馈时，我就明白：任务已经100%完成了，”她笑着说。

在装饰方面，瓦伦蒂娜使用了碾成碎屑的蜂蜜蛋糕胚。她将碎屑撒在甜点表面，营造出一种不拘小节的家庭式装饰效果。

这位糕点师的视频在评论区引发了热烈讨论。观众们开玩笑说，某些细节还是暴露了这块蛋糕的专业出身。

“那个底板简直把整个办公室都点燃了，”一位参与讨论的网友写道。

另一位网友则提出了另一种装饰方案：“应该直接在盘子里拼出‘自制’的效果。”

还有一位评论者推测，这个“骗局”可能会因社交媒体而意外曝光：“委托人可能告诉了某人这是自己做的，而那个被告诉的人随后会在TikTok上看到你的视频。”

瓦伦蒂娜在TikTok（@valentyna_toper）上分享了这段不寻常的经历。

需要提醒的是，此前基辅的Namelaka糕点店因员工大规模出现身体不适，已暂时停业。

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