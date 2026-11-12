共和党人唐·贝肯批评了再次对乌克兰武装部队使用的Starshield卫星系统实施限制的举措。

他认为，此举削弱了乌克兰的国防能力，并导致乌克兰阵亡人数增加。

这位国会议员表示，该决定的责任可能在于美国政府或埃隆·马斯克。他呼吁国会展开调查并查明责任方。

乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克证实，这些限制措施已在被占领土及前线沿线再次生效。 具体而言，配备卫星终端的平台行驶速度被限制在约161公里/小时。这影响了乌克兰无人机对Starshield系统的使用。

据塞尼克称，乌克兰迄今尚未收到SpaceX和五角大楼关于实施限制原因的解释。

来源：唐·贝肯（X）

乌克兰部队在整个前线及临时被占领土上均记录到Starshield卫星系统运行出现严重中断。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日在听取国防部长叶夫根尼·赫马里和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，就此发表了声明。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消对Starshield（即面向乌克兰军方的星链卫星系统军用版）的网速及运行限制。

五角大楼监察长驳回了关于在乌克兰使用星链的请求——Interia

鲁比奥表示，乌克兰目前尚无法使用Starshield

关注我们在