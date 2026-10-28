宪法法院就动员被判处无期徒刑的囚犯一事作出了裁决

乌克兰宪法法院拒绝为被判处终身监禁的人以及杀害多人者实施有条件提前释放。此项措施本应允许他们获释以服兵役。

法院第二参议院审议了该项宪法申诉，并就“为服兵役而释放被判刑人员”一案作出了裁决。维克多·戈罗多文科担任本案的主审法官。

法院分析了《乌克兰刑法典》第81-1条的规定，该条款规定，被判处无期徒刑以及因故意杀害两人或两人以上而被判刑的人员，不得因服兵役而获释。

裁决中强调，为无期徒刑人员提供现实的获释前景，并不意味着必须使其能够利用所有机制。

这仅意味着在法律上存在重新审议刑罚的可能性。

乌克兰宪法法院指出，因动员和战时状态而实施的合同服役释放机制仅为临时性措施。

该机制与常规假释制度存在实质性差异，因为它涉及对年龄、健康状况和心理状态的特殊要求，而非针对被判刑人的改造。

服兵役要求掌握并使用武器和作战装备。

让犯有严重暴力犯罪的人员参与其中，会给纪律、服从关系以及其他军人和平民的安全带来额外风险。

因此，法院认定，排除此类被定罪人员提前获释并服兵役的可能性的宪法条款符合宪法，因为这并未剥夺他们通过其他合法途径改变法律地位的权利。

据乌克兰宪法法院新闻处报道。

司法部称，多达30%的服刑人员可加入乌克兰国防行列。

司法部已估算出可动员的服刑人员数量。

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