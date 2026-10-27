科雷茨基指示加快修复基辅受损的南桥

内阁已指示重建、基础设施和交通部加快基辅南桥的修复工作。该桥梁在10月27日凌晨的导弹袭击中遭到损毁。

“南桥和地铁站均遭到袭击。据空军消息，敌方发射了多达16枚弹道导弹。 今晨已与市政府取得联系。我已指示基础设施部加快施工进度，以尽快修复大桥。 政府将为修复工作提供必要的支持。市民需要能够自由地在两岸之间通行。其他桥梁虽然仍在运行，但其承载压力已有所增加，”该消息称。

地铁绿线从“西尔采”站运行至“维杜比奇”站，列车不再开往“切尔沃诺伊胡托尔”站，各车站目前作为避难所开放。 为缓解红线客流压力，已开通临时公交线路，并增加了途经达尔尼茨基大桥的公交线路班次。乌克兰铁路公司将从今晚起，在高峰时段迅速增开“基辅城市快线”（Kyiv City Express）班次。

科雷茨基呼吁地方政府密切关注客流状况，并在必要时为仍在运营的地铁站和城市电车增开地面接驳交通。

“在桥梁修复期间，人们必须能够正常往返于工作地点和家中，”总理强调道。

他通报称，昨晚俄罗斯对乌克兰发动了大规模的导弹和攻击型无人机袭击。基辅是主要袭击目标，另有10个地区也遭到袭击。袭击造成1人死亡，至少16人受伤。

总理谢尔盖·科雷茨基在Telegram上强调了这一点。

基辅南桥已封闭：私家车和卡车如何绕行。

基辅在遭受弹道导弹袭击后，南桥和地铁均受损。

需要提醒的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅遭弹道导弹袭击，两家医疗机构受损，造成一人死亡。

基辅正遭受弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。

视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。

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