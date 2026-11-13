科雷茨基解释了为何乌克兰部分地区推迟供暖

乌克兰已有87%的供热设施和供热公用事业企业启动了供暖。谢尔盖·科雷茨基通报了这一情况。据他介绍，部分居民点供暖推迟主要有两个原因。 一方面，部分地区仍在进行维修工作；另一方面，出于安全考虑，为避免引起俄罗斯军方的注意，供暖启动被推迟。

发言要点：

供热启动进度：目前供热系统仍在注水，但所有用户都将获得供热。各地区仅在达到规定温度标准后才推迟供热季的开始。

各地延迟的原因：尚未投入运行的设施均有具体原因——要么正在进行最后的维修工作，要么受安全限制影响。

关于不收取供暖费的问题：政府仅将免收供暖费的机制视为应对大规模破坏及服务长期中断情况的备用方案，但目前尚无实施依据。

原话

政府首脑详细阐述了各地区启动供暖季的逻辑。

“各地区在气温条件迫使必须开启供暖季之前，一直推迟启动供暖和供热。目前，87%的供热站点和供热公司已投入运行。 尚未恢复供暖的地区，完全是出于主动选择：或是为了不引起敌方注意，或是维修工作尚未完成。每个具体案例都有相应的解释。目前系统正在逐步完善，绝对所有人都能享受到供暖服务，”他强调道。

此外，科雷茨基还就因炮击导致供暖中断时用户是否可免缴取暖费的问题发表了看法。

“自供暖启动以来，是否发生过供暖设施损毁的情况？这类情况非常罕见。 关于免收费用——这只是备选方案之一，如果确实发生破坏且我们无法迅速恢复，届时我们可能会采取此类措施。但现在谈论此事还为时过早，”科雷茨基表示。

据报道，此消息援引了总理谢尔盖·科雷茨基在最高拉达政府质询环节中的发言。

基辅85%的住宅楼已接通供暖：何时完成全部接入。

基辅所有住宅楼全面接入供暖系统预计需要10天。供暖将同时覆盖首都所有区域，不会按地理位置分批进行。

在日托米尔，由于俄罗斯对市内一座锅炉房发动袭击，相关设备遭到损毁。目前有140栋住宅楼以及教育机构和门诊部处于无集中供热状态。

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