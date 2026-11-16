2026年11月16日夜，乌克兰再次袭击了克里米亚大桥。此次袭击发生在一段相当长的间隔之后：上一次针对该桥梁的大规模打击还是在2025年夏季。 俄罗斯占领当局证实了此次袭击：已限制大桥通行，并在刻赤设立了应急指挥部；据当地社交媒体账号报道，袭击目标是航道跨度中的一座拱桥。 从目前情况来看，该桥梁确实受到了一定程度的损坏——但程度尚不足以使其长期瘫痪。

但关键甚至不在于此次打击的严重程度。 关键在于这一事实本身：尽管各方都在谈论红线，尽管俄罗斯已投入大量资源用于其防御，乌克兰至今仍将克里米亚大桥视为合法军事目标，并准备对其发动打击。 这也可被解读为对俄罗斯联邦袭击基辅、扎波罗热及其他乌克兰城市桥梁的一种回应。

那么，克里米亚大桥究竟是一座怎样的建筑？它目前处于何种状态？其存在有何意义？它曾遭受过多少次袭击？最终是否有可能将其摧毁，从而将克里米亚与俄罗斯本土隔绝开来？ UA.News与专家们共同对此进行了深入分析。

这是一座什么样的桥？对俄罗斯有何意义？

克里米亚大桥（也称刻赤大桥）横跨刻赤海峡，将被占领的乌克兰半岛与俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区连接起来。该桥于2018年5月通车。 对克里姆林宫而言，这不仅是一项大型基础设施项目，更是普京个人的公关秀：这座大桥旨在象征克里米亚“永远属于俄罗斯”，并在物理上将该半岛与俄罗斯联邦大陆部分连接起来。 在全面入侵之前，该大桥主要履行民用职能：为克里米亚半岛提供商品、食品以及一切必需品。

但随着大规模战争的爆发，一切都发生了变化。俄罗斯开始将这座大桥用于军事目的：通过它向在乌克兰南部作战的部队调遣士兵、装备、弹药和燃料。 正因如此，克里米亚大桥成为了乌克兰军队的主要打击目标之一。它过去是、现在仍然是一个双重用途的设施：表面上看似民用基础设施，实际上却被积极用于支撑军事机器。

然而，近年来局势发生了显著变化。 据各种评估，随着战争的持续，该大桥的战略意义正日益减弱。敌方的后勤网络日益扩展并呈现多元化趋势，而南部部队编队的补给也部分通过东部被占领土进行。 与此同时，横跨刻赤海峡的大桥仍是占领的重要政治象征，其潜在的毁坏不仅会给俄罗斯带来军事后果，还会对其声誉造成影响。

与此同时，俄罗斯还面临着一个新问题：连接罗斯托夫-纳-多努与被占领克里米亚的R-280 “新俄罗斯”公路——这条连接顿河畔罗斯托夫与被占领克里米亚的路线，曾长期作为大桥的替代通道，如今却因乌克兰无人机的大规模活动而沦为名副其实的“死亡之路”。 无人机直接在公路上猎杀卡车，将它们一辆接一辆地击毁。这迫使俄罗斯后勤部门寻找绕行路线。因此，从一方面来看，克里米亚大桥已不再是战争初期那条至关重要的交通动脉。 但另一方面，它仍然是一个兼具军事、后勤和象征意义的战略要地——正因如此，乌克兰才持续对其发动打击。

袭击

历程：从卡车到水下无人机

在整个大规模战争期间，克里米亚大桥至少遭受过三次大规模袭击，每次袭击都有其独特之处。

首次大规模袭击发生在2022年10月8日——恰逢弗拉基米尔·普京生日次日。一辆装有爆炸物的卡车在桥梁的公路段发生爆炸。 这引发了铁路支线上的火灾，当时该处正停放着装有燃油的油罐车；此外，由于公路部分的两段半桥面坍塌，当时正在桥上通行的民众不幸遇难。 直到2023年5月才完全恢复通车——也就是说，修复工作持续了半年多。 随后，乌克兰安全局披露了此次行动的细节：爆炸物被伪装成保鲜膜，经由数个国家运入俄罗斯境内，而参与行动的人员并不知晓其真实目的。

第二次大规模袭击发生在2023年7月17日凌晨。此次，乌克兰部队使用了“Sea Baby”型海上水面无人机。 袭击目标位于大桥第145号桥墩附近。公路桥段的一座桥跨坍塌，另一座受损。两名正在过桥的行人遇难，另有数人受伤。 直到2023年10月，该桥才恢复了完整的车辆通行能力——修复工作耗时数月。

第三次大规模袭击发生于2025年6月3日，此次乌克兰安全局（SBU）称发生了水下爆炸。 袭击者事先在桥梁的水下桥墩内埋设了炸药，随后引爆了相当于约1.1吨TNT当量的炸药。基辅方面报告称桥墩受损严重。 克里姆林宫当时证实了爆炸事件，但坚称大桥据称未遭受实质性损坏，且仍在正常运行。自那时起已过去一年多，2026年11月16日的此次袭击是这段时间以来的首次。

值得注意的是，每次袭击后，俄罗斯不仅对大桥进行了修复，还加强了其防御措施。 2023年后，俄方开始积极建造针对海上无人机的物理障碍物，并从2024年起在整座大桥沿线开始架设桩墙。截至2025年3月，这些桩墙的建设已全部完成。 黑海一侧出现了两条平行的桩墙，而亚速海一侧则只有一条，因为海上无人机只能通过桥拱下的航道，而要不被察觉地通过这一点极其困难。 此外，还部署了驳船，用作雷达制导导弹的诱饵，以及反无人机刺网。但实践表明，即便是最强大的防御也并非绝对无懈可击。



能否彻底摧毁这座大桥

每次新的袭击发生后，都会引发这样一个问题：是否最终能够彻底摧毁克里米亚大桥，从而将克里米亚与大陆隔绝？这个问题的答案比表面看起来要复杂得多。

首先，必须明白，彻底摧毁大桥与仅仅对其造成损坏是两回事。即便是严重的损坏，例如几个跨径坍塌，也不意味着该建筑将永远停止运作。 俄军每次都能恢复通车。要想让大桥彻底且长期地丧失功能，就必须打击其最脆弱的部位——桥墩（尤其是那些位于水中的桥墩），或者跨度中的关键区域。

其次，关键在于使用何种武器进行打击。乌克兰现有或可能拥有的武器，不足以彻底摧毁这座桥。巡航导弹虽能造成严重破坏，但无法使整座桥梁坍塌。 要彻底摧毁桥梁，要么需要威力大得多的弹头，要么需要对多个关键点同时发动协调一致的大规模打击。

第三，这也是最重要的：即使彻底摧毁这座桥，也不意味着克里米亚会陷入孤立。俄罗斯早已实现了后勤渠道的多元化。 除大桥外，还有穿越乌克兰南部被占领土的“陆路走廊”、渡轮通道等。摧毁大桥将对俄罗斯造成严重打击——首先是声誉和象征层面的打击——并会使补给变得困难。 但这绝不会成为某种能改变战争走向的“决定性一击”。正因如此，乌克兰军队目前正集中火力打击“陆路走廊”整体，而不仅仅是针对大桥本身。 破坏该地区内的铁路和公路，对敌方的军事后勤而言，其意义可能远大于克里米亚大桥的又一次受损。

专家

观点

军事评论员、以色列国防军预备役军官伊加尔·莱文（Igal Levin）就克里米亚大桥的局势向UA.News发表了如下评论。

“克里米亚大桥——顺便说一句，就像任何其他桥梁一样——毫无疑问是乌克兰在这场战争中的合法目标。过去是，现在依然是。 至于这是否属于更广泛军事行动的一部分——如果后续还有袭击，我们自会知晓。克里米亚大桥至今在军事层面上仍具有价值和重要性，尽管摧毁它也具有重大的象征意义。 乌克兰有能力摧毁该设施，或者至少使其长期瘫痪。虽然难度很大，但具备相应的手段。从使其瘫痪的角度来看，桥梁本身就是非常复杂的设施。 无论如何——我们拭目以待，这究竟是一次性行动，还是系统性行动。因为仅凭一次孤立的袭击，在很长一段时间内很难下定论，”列文指出。

军事专家奥列格·日丹诺夫确信：克里米亚大桥的轮次到了。针对该桥梁的攻击条件已经具备。

“我们花了很长时间才击溃克里米亚地区克尔奇附近的防空系统。那里的防空系统非常复杂，类似于莫斯科的防空系统。突破这些防空层非常困难。 据我所知，目前我们终究还是突破了敌方防空系统的防线，有一架或几架无人机确实抵达了大桥。这是第一步，接下来，我希望我们能系统性地打击这座大桥，并不断提升战斗力。 但必须明白：无人机可以损坏大桥，却无法将其摧毁。只有弹头重量在300公斤以上的导弹才能造成实质性破坏。 这包括我们的“海王星”导弹、SCALP导弹和“风暴阴影”导弹，而最有效且最可靠的还是弹道导弹。但我们的弹道导弹在哪里？至今仍在等待。

如今，克里米亚大桥对占领者而言具有了新的战略意义，因为我们实际上控制着“新俄罗斯”通道。在第聂伯河沿岸和奥里霍夫方向没有进行激烈的战斗——为什么？因为这些方向的补给正是通过这条通道来保障的。 其替代路线就是克里米亚大桥。这涉及克里米亚集团军群和“南方”集团军。目前，后者正是依赖克里米亚大桥的。但俄军找到了对策：他们趁夜间通过大桥运送小型列车。 规模不大，每列10至15节车厢，由调车用柴油机车牵引。因此，这座大桥至今仍作为俄罗斯联邦武装力量的补给动脉发挥着作用，”奥列格·日达诺夫总结道。



总而言之，11月16日对克里米亚大桥的打击是乌克兰向莫斯科和西方发出的又一信号：克里米亚大桥仍是合法的军事目标，基辅并未放弃针对该目标的意图。 与此同时，必须冷静评估此次打击的意义及其局限性。

这并不意味着大桥明天就会坍塌，克里米亚将陷入封锁。根据现有信息判断，此次造成的损毁绝非灾难性的。这也并不意味着乌克兰目前拥有足够的能力彻底摧毁这座大桥。 但这意味着对俄罗斯后勤体系的压力仍在持续，克里米亚大桥仍是承受这种压力最剧烈的节点之一——不仅在物理层面上，更在象征意义上。

总体而言，这座大桥的故事，正是关于一个象征如何既能成为坚固的支柱，又能成为脆弱的薄弱环节。 对普京而言，这是他的个人项目，是克里米亚“永远”属于他的证明。对乌克兰而言，这是让人想起占领的标志，可以用来让侵略者为这场占领付出更高代价。

还需要多少次这样的打击，以及它们能否带来预期的结果——这仍是未知数。 但一个事实足以说明一切：自首次爆炸发生四年后，这座大桥依然屹立，而乌克兰仍在对其发动打击。这场战争不仅在战场上进行，也在象征意义的解读中持续。而克里米亚大桥正是其中最鲜明的象征之一。

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