10月23日（星期五），各银行美元卖出汇率为45.30至45.50格里夫纳，欧元卖出汇率为50.85至51.05格里夫纳。 在货币兑换点，美元的兑换价格为45.30格里夫纳，而欧元则为51.10格里夫纳。

货币兑换点的汇率

据乌克兰财政部（Minfin）数据显示，10月23日，货币兑换点的美元平均买入价为45.15格里夫纳，比前一工作日上涨了5科皮克。美元卖出价上涨了4科皮克，达到45.30格里夫纳。

货币兑换点买入欧元汇率为50.85格里夫纳，比10月22日低2科皮克。与此同时，欧元卖出汇率保持不变，仍为51.10格里夫纳。

银行汇率

在普里瓦特银行（PrivatBank）各分行，美元卖出价为45.35格里夫纳，比10月22日上涨了10科皮克。针对银行卡的卖出汇率上涨了21科皮克，达到45.45格里夫纳。 该行在各网点向客户买入美元的汇率为44.75格里夫纳，通过银行卡买入的汇率为44.90格里夫纳。这两项买入汇率均上涨了10科皮克。

普里瓦特银行各网点欧元卖出价为51.00格里夫纳，与前一工作日持平。银行卡的欧元卖出价也保持不变，为51.02格里夫纳。 该行各分行的欧元买入价为50.00格里夫纳，银行卡买入价为50.33格里夫纳。银行卡的欧元买入价下降了4科皮克。

在储蓄银行的“移动储蓄”应用中，美元卖出价为45.30格里夫纳——比前一天高出10科皮克。银行卡的卖出汇率上涨了5科皮克，至45.45格里夫纳。 该行在应用程序中的美元买入价为45.00格里夫纳，比10月22日高出5科皮克。针对银行卡，买入汇率上涨了5科皮克，达到44.90格里夫纳。

“移动储蓄”平台上的欧元卖出价为50.85格里夫纳，比前一工作日低5科皮克。银行卡的卖出汇率维持在51.05格里夫纳。 该银行在应用程序中以50.30格里夫纳的价格买入欧元，比前一天便宜5科皮克。针对银行卡的买入汇率下降了5科皮克，至50.15格里夫纳。

在“PUMB”银行，美元现金兑换价为45.50格里夫纳——比10月22日高出10科皮克。 买入汇率也上涨了10科皮克，至44.90格里夫纳。 按商业汇率，该行美元买入价为45.00格里夫纳——比前一日高出10科皮克，卖出价为45.40格里夫纳——保持不变。

在PUMB的现金兑换中，欧元卖出价为51.00格里夫纳，买入价为50.30格里夫纳。这两项汇率均维持在前一工作日水平。

在Monobank，美元卖出价为45.40格里夫纳——比10月22日高出17科皮克。美元买入价上涨了12科皮克，至44.95格里夫纳。

Monobank的欧元买入价为50.34格里夫纳，比前一日上涨4科皮克。卖出价保持不变，为51.01格里夫纳。

哪里兑换外币最划算

在上述银行中，Oschadbank通过“移动Oschad”提供的美元卖出汇率最低，为45.30格里夫纳。在PrivatBank的分行，美元汇率为45.35格里夫纳。 在Monobank和PUMB，按商业汇率美元卖出价为45.40格里夫纳。对于普里瓦特银行和储蓄银行的银行卡，汇率为45.45格里夫纳，而在PUMB进行现金兑换时为45.50格里夫纳。

在“移动储蓄银行”购买欧元最划算——汇率为50.85格里夫纳。在普里瓦特银行和普姆银行的分行，现金兑换欧元的汇率为51.00格里夫纳。 在Monobank，汇率是51.01格里夫纳；使用普里瓦特银行银行卡兑换时为51.02格里夫纳，使用储蓄银行银行卡兑换时为51.05格里夫纳。

在哪里卖出外币更划算

在上述银行中，储蓄银行通过“移动储蓄”以及PUMB银行按商业汇率提供的美元最高买入价均为45.00格里夫纳。Monobank银行的美元买入价为44.95格里夫纳。 在普里瓦特银行（PrivatBank）的银行卡、储蓄银行的银行卡以及普姆银行（PUMB）的现金兑换中，汇率为44.90格里夫纳。在普里瓦特银行的分行，美元的收购价为44.75格里夫纳。

兑换欧元最划算的银行是Monobank——汇率为50.34格里夫纳。 在普里瓦特银行，银行卡兑换汇率为50.33格里夫纳。在储蓄银行通过“移动储蓄”以及普姆银行，现金兑换欧元汇率为50.30格里夫纳。 储蓄银行（Oschadbank）的银行卡兑换汇率为50.15格里夫纳，而普里瓦特银行各分行的汇率为50.00格里夫纳。

1000美元在各银行的兑换金额

储蓄银行（“移动储蓄”）——45 300格里夫纳。

普里瓦特银行（分行）——45 350格里夫纳。

Monobank——45 400格里夫纳。

PUMB（商业汇率）——45 400格里夫纳。

普里瓦特银行（银行卡）——45 450 格里夫纳

储蓄银行（银行卡）——45 450 格里夫纳。

普姆银行（现金兑换）——45 500 格里夫纳。

乌克兰国家银行（NBU）发布了上述信息。

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