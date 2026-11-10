在伊琳娜·费迪申事件发生后，一位女医生呼吁女性谨慎选择产科医院

据这位女医生介绍，女性在选择产院时，首先应考虑医护人员的资质。 社交媒体上的粉丝数量、现代化装修或服务水平都不应成为决定性标准。这位医生还强调了几点重要事项，准妈妈们务必加以考虑。

自称妇产科医生的达莉娅女士，谈到了歌手伊琳娜·费迪申的悲剧经历——她在妊娠晚期失去了孩子。《焦点》杂志对此进行了报道。

达莉娅在发言伊始便强调，她本不愿谈论这一案例，但当听到伊琳娜·费迪申本人那段详尽的坦诚叙述——她按小时详细描述了那悲剧性的一天发生在她身上的事情——后，她还是鼓起勇气谈论了此事。

“我本不想拍摄这段视频， 但如果伊琳娜·费迪申女士都鼓起勇气分享了自己的悲惨经历，那么作为一名经常在产房工作的医生，我必须向大家阐明这个故事能给女性带来的启示，”达莉娅在TikTok （@daria.gynotes）中指出。

首先，她强调栓剂无法解决问题。这是一种“顺势疗法药物，因此无效”。因此，据她所说，使用它“总是浪费时间且毫无益处”。

“其次，出现刀割般的腹痛——这是胎盘早剥的典型症状——必须立即前往医院就诊，”这位医生补充道。

她强调：抵达产科后，如果孕妇能够自行活动，我们需要进行两项关键检查：胎儿心率监测和超声检查。这些检查的总耗时不超过15分钟。

达莉娅表示，产妇选择的分娩医生必须精通超声检查——这是关键技能，而非粉丝数量或其他因素。

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“选择医院时，请优先考虑大型综合医院或围产期中心。那里总会有能够进行各类检查的医生。那里每天都会处理各种并发症，因此医护人员知道如何应对。 在那里，错失宝贵时间的风险要小得多[…] 选择产科医院时，不要只看重装修或你认为的优质服务，因为这两者都无法挽救你的生命，”达莉娅总结道。

伊琳娜·费迪申讲述了失去女儿以及切除子宫的经历，并指出了责任方。

那位在伊琳娜·费迪申入院前上门为她进行检查的医生，现已不再在圣安娜医院工作。

制作人维塔利·乔夫尼克——歌手伊琳娜·费迪申的丈夫——就妻子在怀孕第35周分娩时失去孩子后的状况发表了公开声明。 他讲述了歌手在经历这场悲剧后恢复过程的艰难，并感谢观众的支持、同情和祈祷。

乌克兰歌手伊琳娜·费迪申家中，那个全家翘首以盼的小女儿不幸离世。

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