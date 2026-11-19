乌克兰从欧盟获得了近270万欧元的赠款，用于实施跨境医疗项目“CareLikeHome”。 该倡议旨在为乌克兰-波兰边境地区的居民扩大临终关怀、老年医学和肿瘤学护理的服务能力。项目计划在利沃夫和特尔诺皮尔对相关医疗科室进行翻新。

该资金由Interreg NEXT“波兰—乌克兰2021–2027”计划提供。该项目的首席合作伙伴是利沃夫第二临床地区医疗联合体 （2 TMO）担任项目主要合作伙伴，该机构将与特尔诺皮尔州立临床肿瘤诊所以及位于波兰克罗斯诺市的伊万·保罗二世下卡尔帕蒂亚省立医院共同实施该项目。

该倡议的核心目标

该倡议旨在扩大边境地区姑息治疗、老年医学和肿瘤学护理的服务能力。主要成果包括：

增加病床数量（利沃夫市第2市立医疗中心的住院姑息治疗科正在完成翻新，建成后每年可接纳约500名患者）；

在三家医院推行统一的护理标准，并编制双语患者营养标准手册；

为医务人员提供培训并开展经验交流。

根据世界卫生组织（WHO）的标准，每10万人口应配备10张临终关怀病床——据此计算，利沃夫社区至少需要100至120张病床。 截至2026年初，利沃夫第2临床区域医疗联合会（2 TMO）共提供65张此类病床。

利沃夫市第二临床地区医疗联合体（2 TMO）是利沃夫市一个大型医疗机构网络，专门从事计划性治疗、康复和姑息治疗。

此消息由利沃夫州行政管理局新闻处发布。

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