利沃夫在单居室和两居室公寓价格方面超越了基辅：住房价格是多少

在二手房市场上，利沃夫的一居室和两居室公寓价格已超过基辅。 2026年10月，利沃夫一居室住房的中位价为7.55万美元，两居室为10.8万美元。而在首都，同类公寓的价格分别为6.7万美元和9.8万美元。

早在2025年秋季，基辅在两类公寓价格方面仍是乌克兰最昂贵的城市。然而，在过去一年中，两座城市的房价走势出现了显著差异。

两座城市之间最大的价格差距出现在单居室公寓领域。

在利沃夫，此类住房的中位数价格一年内上涨了14%，达到7.55万美元。而在基辅，价格仅上涨了1%，达到6.7万美元。

因此，以中位数价格计算，利沃夫的一居室公寓平均比首都贵8,500美元。

在两居室住房领域，价差更为显著。过去一年里，利沃夫的公寓价格上涨了15%，达到10.8万美元。而基辅此类住房的中位价则下降了7%，为9.8万美元。

尽管在单居室和两居室公寓价格方面被弗利夫，基辅在三居室住房类别中仍是最昂贵的城市。

首都此类公寓的中位价为14.6万美元，尽管这一数值在过去一年中下降了3%。

相反，在利沃夫，三居室公寓价格上涨了19%，达到14.3万美元。

因此，该细分市场中两座城市之间的价差已缩小至3千美元。

利沃夫在二手房市场单居室公寓价格排行榜中位居榜首。与此同时，基辅不仅被利沃夫超越，还被其他城市超越。

乌日霍罗德以6.85万美元的中位价位居第二。首都基辅以6.7万美元的价格位列第三。

此外，单间公寓价格最昂贵的城市还包括：

切尔诺夫策——6.3万美元；

卢茨克——6.27万美元。

在两居室住房领域，继利沃夫和基辅之后，乌日霍罗德、伊万诺-弗兰科夫斯克和日托米尔跻身最昂贵市场之列。

与此同时，单居室公寓价格涨幅最快的并非位于房地产价格最高的城市。过去一年中，价格涨幅分别为：

卢茨克——上涨30%；

文尼察和伊万诺-弗兰科夫斯克——上涨24%；

在特尔诺皮尔——上涨21%。

卢茨克房地产局（LUN）提醒，中位数价格的上涨并不意味着每套公寓的价格都会自动按相应比例上涨。

该指标受市场供应结构的影响：住房面积、房屋状况、楼龄及地理位置。因此，中位价的变化不仅可能与具体房产价值的变化有关，还与市场上新上市的公寓类型有关。

据LUN统计部负责人柳德米拉·基里乌希娜表示，中位数价格首先反映的是市场供应结构的变化，而不一定意味着每套公寓的价格都上涨了。

因此，在二手房市场的一居室和两居室住房价格方面，利沃夫已成为乌克兰最昂贵的城市。基辅目前在三居室公寓细分市场仍保持领先地位，但两座城市之间的差距正在逐渐缩小。

这一情况由LUN发布的2026年第三季度房地产市场季度报告所证实。

2026年10月，喀尔巴阡州二手房市场中单间公寓的中位数价格达到8.5万美元，与首都持平。 与此同时，乌克兰一、二手房市场的购房需求和房源数量均有所减少。

乌克兰最高拉达批准了与欧洲投资银行达成的协议，将通过投资贷款和赠款形式共筹集1亿欧元，用于实施社会住房项目。 这笔资金由贷款和不可退还的赠款各占一半组成，将用于建造多户住宅楼，在试点阶段为1500多户家庭提供住房。

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