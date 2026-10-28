一名利沃夫男子因对未成年人实施性犯罪被判处15年有期徒刑

一名23岁的利沃夫居民因对未成年少女实施性犯罪，被判处15年有期徒刑。本案中有四名年龄在11至15岁之间的受害者，其中一名少女怀孕。

法院以诱使未成年少女发生性关系为由，判处这名23岁的利沃夫男子15年监禁。 据调查称，共有四名年龄在11至15岁之间的少女因其行为而受害。该地区检察院通报了本案庭审结束的消息。

根据案卷材料，在2024年至2025年期间，该男子系统性地诱使未成年少女发生性关系，导致严重后果，其中一名少女因此怀孕并分娩。

这名利沃夫男子通过Telegram聊天频道物色未成年少女。在此过程中，他隐瞒了自己的真实年龄，并根据具体情况向聊天对象谎称自己只有16或17岁。

“在与少女们交流时，该被判刑者表现得咄咄逼人且冷酷无情。他利用少女们因年龄带来的脆弱性、天真易信以及缺乏足够的生活经验， 他实施了心理操控，向少女们发送自己的裸照，并主动发起性话题的交流，”检察机关的通报中写道。

根据专家鉴定结论，受害人在遭受非法侵害时尚未达到社会心理成熟度。因此，她们无法完全理解强加于她们的关系的本质和后果，也无法抵抗成年男子的侵犯。

经查明，共有四名少女因该被定罪者的行为而受害，她们在与他开始交流时年龄在11至15岁之间。

执法部门在调查其中一名受害者的情况时，成功揭露了这名利沃夫男子的罪行并查明了所有作案情节。

“该男子在她年满14岁时与其发生了性关系。 这导致该少女未成年时怀孕并分娩。正是由于产科医院的医生向警方报案，才引发了此次大规模调查，”检察院方面补充道。

鉴定结果证实了该男子的亲子关系。调查人员还在他的手机中发现了大量包含虐待儿童照片和视频的材料。

在庭审阶段，该男子曾提出要与自己孩子的未成年母亲结婚，企图以此减轻自身处境并逃避严厉惩罚。

法院认定其同时违反了《刑法》多项条款，特别是对未满14岁和16岁的人实施性行为以及持有儿童色情制品 （《乌克兰刑法典》第155条第1款、第152条第6款、第156-1条第3款、第301-1条第1款）。 根据法院判决，被告被判处15年有期徒刑，并剥夺其从事与儿童相关工作的资格。该判决仍可上诉。

此外，该罪犯的信息将被录入“因侵犯未成年人性自由和性不可侵犯权罪行而被定罪人员统一登记册”。

此前，一名日托米尔州居民因家庭暴力被判处两年多有期徒刑。

在赫尔松州，一名担任监护人的父亲因对七名女孩实施性暴力被判处终身监禁。

在特尔诺皮尔州，一名男子因性侵侄女被判处15年监禁。

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