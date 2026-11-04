利沃夫州基础设施恢复与发展局以426万格里夫纳的价格购置了一辆2026年款丰田兰德酷路泽GR Sport越野车。 中标方为“钻石”服务中心有限责任公司，该公司是丰田的官方经销商。

双方于11月2日签署了合同，车辆应于11月20日前交付。采购条款还规定，合同签署后10天内需支付预付款。

该车为全轮驱动版丰田兰德酷路泽GR Sport，搭载符合欧6排放标准的3.3升柴油发动机，功率为309马力。车辆配备10速自动变速箱。

可选配置包括：

定速巡航和带离子发生功能的四区自动空调；

无钥匙进入系统及带指纹扫描功能的发动机启动按钮；

前后泊车雷达；

配备前、后及两侧摄像头的全景影像系统；

前排座椅及第二排外侧座椅加热功能；

方向盘及座椅采用天然皮革与人造皮革混搭的真皮内饰；

带功放和14个扬声器的音响系统。

此外，该车还配备了一套全面的主动安全系统。 具体而言，包括交通标志识别、盲区监测、前方碰撞预警，以及可识别行人、自行车骑行者和摩托车骑行者的紧急制动功能。

被动安全防护措施包括：驾驶员和前排乘客的前排、侧面及膝部安全气囊，第二排侧面安全气囊，以及覆盖所有排座椅的安全气帘。

GR Sport版本还配备了越野驾驶辅助系统。该车保修期为三年或10万公里。

根据丰田官网信息，目前已在乌克兰上市的2026款车型中，最高配置的GR Sport版本售价约为421万格里夫纳。若按订单生产，其价格则约为439万格里夫纳。

因此，为恢复服务处采购的这款越野车价格——426万格里夫纳——介于上述两种报价之间。

“钻石”服务中心有限责任公司在没有竞争的情况下获得了该订单，因为公开招标中没有其他参与者提交投标。

参与采购的竞标者须提供过去五年内履行的、关于供应一辆或多辆乘用车的类似合同。

利沃夫的“钻石”服务中心归帕维尔·沃尔科夫所有，是丰田的官方经销商。

据利沃夫州基础设施恢复与发展局官网消息，该局现由第一副局长奥克萨娜·菲拉托娃代行局长职责。正是她签署了此次购车合同。

与此同时，国家登记册中该机构的负责人一栏至今仍显示为奥列格·别雷扎，他自2019年起一直领导该局。不过，他已于10月30日宣布决定辞去该职务。

“普罗佐罗”系统的数据证实了这一点。

需要指出的是，沃伦州托尔钦斯卡镇议会曾委托继续建设一座造价为1.1688亿格里夫纳的体育综合体。 工程委托给了“沃林埃科布德”有限责任公司，但对预算的分析发现，部分建筑材料的成本可能比市场价格高出许多。

基辅订购了大功率柴油发电机组，以确保在停电情况下供水系统的正常运行。

关注我们在