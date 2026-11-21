在利沃夫州立临床围产期中心，一对在怀孕第34周出生的双胞胎女孩罗莎莉娅和索菲娅顺利出生。这两个女孩在同一个羊膜囊中发育，并共享同一张胎盘。

此类双胞胎约占双胞胎妊娠的1%，由于并发症风险较高，需要特别细致的医疗监护。姐妹俩总共在医院住了31天。

对于这位32岁的母亲来说，这是她第一次怀孕，也是期待已久的怀孕。罗莎莉亚出生时体重为1900克，索菲亚为2200克。由于早产，两个女孩都需要呼吸支持。

罗莎莉亚除了呼吸问题外，还被诊断出动脉导管未闭和坏死性小肠结肠炎——一种肠道疾病。动脉导管最终通过药物治疗成功闭合。索菲亚也一直处于医生的密切监护之下。

儿科心脏病专家、外科医生、神经科医生和眼科医生共同参与了这两名婴儿的治疗。 出生第16天时，姐妹俩的病情趋于稳定，因此她们从重症监护室转入新生儿及早产儿术后护理病房。

两姐妹总共在医院住了31天。在此期间，罗莎莉亚的体重增至2200克，索菲亚增至2450克。随后，姐妹俩一同出院回家。

这一消息由利沃夫州立临床围产期中心发布。

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