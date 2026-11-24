匈牙利总理彼得·马贾尔在11月24日访问扎卡尔帕蒂亚期间于贝雷戈沃举行的新闻发布会上表示，他希望将匈牙利图鲁尔雕像重新安置在穆卡切沃城堡上，以取代三叉戟， 该三叉戟于2022年安装。

他称此举是一个重要的象征性举动，且无需大量开支，并表示希望该象征能重回原位。

2022年10月，穆卡切沃市议会通过了将“帕拉诺克”城堡上的图鲁尔雕塑替换为三叉戟的决议， 因此，时任匈牙利外交部长彼得·西雅尔托当时召见了乌克兰临时代办。

来源：《欧洲真理报》。

图鲁尔纪念碑 （图鲁尔是一种神话中的鸟类，也是匈牙利的象征之一，曾为从乌拉尔山脉经喀尔巴阡山脉迁徙至多瑙河的匈牙利部落指引方向）于1896年10月23日被安置在穆卡切沃城堡33米高的基座上。 这只神鸟矗立在城垛上，翼展达五米，喙中叼着一把剑。 第一次世界大战结束后，外喀尔巴阡地区并入捷克斯洛伐克。该国对曾压迫当地的旧统治者的象征持严厉态度，认为这些象征可能会加剧人们对该地区匈牙利历史的关注。当时普遍认为：哪里有图鲁尔，哪里就是匈牙利的领土。

2008年3月12日，在乌克兰独立后，碉堡上的雄鹰雕像得以恢复。雕像高约2米，翼展4米，重850公斤。

11月24日，弗拉基米尔·泽连斯基在乌日戈罗德会见了匈牙利总理彼得·马贾尔。总统称此次会谈内容充实，并通报了具体的协议内容。

总统弗拉基米尔·泽连斯基在乌日霍罗德与匈牙利总理彼得·马亚尔会晤后发表了首次声明。

11月24日星期二，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在喀尔巴阡地区会见了匈牙利总理彼得·马贾尔。 两国领导人首先前往乌日霍罗德的荣耀山纪念碑前献花，悼念阵亡的乌克兰捍卫者，随后将举行双边会谈。

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