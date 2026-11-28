乌克兰财政部长谢尔盖·马尔琴科呼吁，在为关于乌克兰加入欧元单一支付区（SEPA）的第14327-д号法案进行二读准备期间，与欧洲合作伙伴开展积极磋商。 他表示，该文件的最终版本必须符合欧洲的要求，特别是关于执法机构访问未来银行账户和保险箱登记册的问题。

“因为如果我们通过了一项无法被认可的法律，实际上将在许多方面损害整个进程的公信力，且无法取得预期结果。 因此，我恳请各位——首先是恳请我亲爱的各位人民代表——鼓起勇气，善用资源，以审慎的态度对待二读阶段可能出现的修正案，”部长说道。

马琴科认为，目前有机会通过该法案的整体内容。他还指出，拖延可能会导致乌克兰不得不按照更加严格的要求加入SEPA。

“从在议会通过的角度来看，这是一项复杂的法案，但我希望，目前有充分理由相信它能够获得必要的票数。 从经济前景来看，这当然为我们打开了许多大门，并将使我们真正获得符合要求的合规认证，”马尔琴科指出。

乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼证实，加入SEPA带来的经济效益将在加入后立竿见影。

“专家估计潜在节省金额可达数千万至数亿欧元。摩尔多瓦的经验具有参考价值，该国加入SEPA后，单笔欧元汇款的基本最低费用从20欧元降至1.26欧元，”皮什尼说。

他强调，在法案的最终版本中，必须保留那些决定乌克兰加入欧洲支付系统申请能否成功的条款。

据乌克兰国家银行行长称，乌克兰各银行已开始为接入SEPA基础设施进行技术准备。它们还正在与欧盟的代理银行及其他金融机构进行积极磋商。

在随后的讨论中，最高拉达反对党派代表表示，目前尚不准备支持关于允许所有10个执法机构直接访问未来银行账户和保险箱登记册的条款， 以及国家金融监测局和资产追索与管理署（ARMA）直接访问未来银行账户和保险箱登记册的条款。

“欧洲团结”党团的妮娜·尤扎尼娜表示，是否支持第14327-д号法案取决于国家金融监测局是否先行进行改革。 与此同时，“祖国”党团的谢尔盖·弗拉森科呼吁加强对泄露银行秘密行为的问责。具体而言，他提议规定，若因调查人员过失导致此类数据泄露，该调查人员必须被解雇。

议会财政、税收和海关政策委员会副主席、来自“人民公仆”党团的奥尔加·瓦西列夫斯卡-斯马格柳克指出，该法案的初稿曾规定所有10个执法机构均可直接访问该登记册。 该条款是根据欧洲合作伙伴的建议纳入的。

然而，由于缺乏信任，在作为基础通过的修订版中，直接访问权限仅保留给三个机构——经济安全局（BEB）、ARMA以及国家反腐败局（NAZK）。

瓦西列夫斯卡-斯马格柳克还解释称，该登记册将由财政部负责管理，仅包含个人基本身份信息。其中不会包含资金流动或银行保险箱内物品的相关信息。 如需获取此类信息，仍需依据法院裁决。

据这位议员称，欧盟委员会关于全面实施欧盟指令、允许所有10个执法机构、国家金融监测局和反洗钱局（ARMA）访问该登记册的立场保持不变。同时，她推测各方可能找到折中方案。

其中一种可能的方案是，允许执法机构通过检察机关（特别是总检察长办公室和专门反腐败检察院）访问该登记册。 据瓦西列夫斯卡-斯马格柳克称，这种做法在部分欧盟国家（特别是德国、波兰和列支敦士登）已有先例。另一种方案则是通过税务部门提供访问权限。

与此同时，乌克兰财政部的一位消息人士在接受“国际文传电讯社-乌克兰”采访时表示，对欧洲合作伙伴是否会同意此类折中机制表示怀疑。

需要指出的是，11月10日，乌克兰最高拉达通过了经修订的关于乌克兰加入SEPA的第14327-д号法案草案，并将其作为基础。 此外，议会还支持了相关法案第15503号，该法案旨在修订《乌克兰民法典》，使其条款符合欧盟法律法规以及加入SEPA所需的欧洲支付委员会标准。

马尔琴科是在基辅由欧洲委员会驻乌克兰办事处、《基辅独立报》及民间组织AML HUB联合举办的“追踪资金：乌克兰人何时能获得‘金融免签’？”专家圆桌会议上发表上述言论的。

乌克兰最高拉达正准备审议政府提交的第14327号法案，该法案在形式上将使乌克兰更接近加入欧元单一支付区（SEPA）。与此同时，该法案还规定将大幅扩大金融监管范围。

此前，内阁已向最高拉达提交了乌克兰加入欧元单一支付区（SEPA）所需的法案。财政部表示，该文件是欧洲一体化进程的一部分。

关注我们在