海军陆战队员弗拉迪斯拉夫·桑布尔的母亲涉嫌诈骗——她在被剥夺亲权的情况下，仍领取了儿子的抚养费。

2005年，法院剥夺了该女子的监护权。然而，在2022年弗拉迪斯拉夫被俄军俘虏后，她向部队申请抚恤金时隐瞒了这一事实。

截至2025年1月，即该军人从战俘营获释时，该女子已领取超过400万格里夫纳。

她被指控涉嫌违反《乌克兰刑法》第190条第5款——在战时状态下实施特别重大诈骗罪。军部相关官员虽接受了调查，但未发现其行为存在违规之处。

来源：总检察长办公室。