海军陆战队员桑布尔的母亲因涉及超过400万格里夫纳的款项支付，被指控涉嫌诈骗
海军陆战队员弗拉迪斯拉夫·桑布尔的母亲涉嫌诈骗——她在被剥夺亲权的情况下，仍领取了儿子的抚养费。
2005年，法院剥夺了该女子的监护权。然而，在2022年弗拉迪斯拉夫被俄军俘虏后，她向部队申请抚恤金时隐瞒了这一事实。
截至2025年1月，即该军人从战俘营获释时，该女子已领取超过400万格里夫纳。
她被指控涉嫌违反《乌克兰刑法》第190条第5款——在战时状态下实施特别重大诈骗罪。军部相关官员虽接受了调查，但未发现其行为存在违规之处。
来源：总检察长办公室。
8月3日，国家调查局工作人员向扎波罗热地区某部队前财务经济处处长及其十名下属通报了新的嫌疑。 据调查显示，这些驻扎在后方的会计人员以作战人员的名义，非法领取了高达10万格里夫纳的额外补贴。
此前，执法部门在敖德萨州破获了一起组织应征服役人员非法越境的案件。据警方称，犯罪团伙伪装成水手，企图将147名男子偷运出境。
乌克兰安全局和国家警察在该国不同地区揭露了九起新的逃避动员的骗局。 在专项行动中，警方逮捕了23名犯罪组织者，这些人收受金钱，帮助应征入伍者逃避征召或非法出境。