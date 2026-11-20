乌克兰提议自2027年1月1日起，不仅在医院，还在学校、体育机构及社会福利机构中为医务人员设定最低职位薪资。

相关请愿书（编号10948）已在乌克兰内阁网站上收集到了所需的2.5万个签名。现在，该请愿书将由政府审议。不过，所提议的具体金额目前尚未获得批准。

请愿书发起人建议设定以下基本工资标准：

医生——4万格里夫纳起；

护士和医疗助理——2.7万格里夫纳起；

初级医护人员——1.4万格里夫纳起。

建议将战区工作津贴、夜班津贴及兼职津贴分别计算。 此外，发起人还要求对那些为名义上满足薪酬要求而削减薪资标准或将员工转为非全职工作的管理者追究责任。

目前，医生2万格里夫纳、护士1.35万格里夫纳的最低保障薪酬标准，并不适用于教育、体育及社会福利机构中的医务人员。

与此同时，在2027年国家预算草案中，政府设定了其他最低标准：医生3万格里夫纳，护士2万格里夫纳。

来源：请愿书

乌克兰卫生部正在考虑将医生的最低工资提高至3万格里夫纳，护士和男护士的最低工资提高至2万格里夫纳。 不过，这些数额尚未获得批准，具体上调时间将取决于现有资金状况和政府的决定。

此前，乌克兰最高拉达否决了对公务员薪资的限制。

在此背景下，议员杰列兹尼亚克提议提高议员的薪资，而非军人的薪资。

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