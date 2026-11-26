歌手卡玛莉亚的前夫、商人穆罕默德·扎胡尔对她那篇引发热议的采访作出了回应。在这篇采访中，这位女艺人坦言，她与他并未正式结婚，且多年来一直感到不受重视。

71岁的扎胡尔表示，他不否认前妻表达个人观点的权利，但承认她的话令他感到受伤。

“当然，这很伤人。一个人努力了这么多年，还能说什么呢……是的，我话不多，也许也不常说温柔的话。 我们东方人通常不说这些话，而是用行动来表达爱意。如果只是空谈却不付诸行动，我宁愿反其道而行之，”扎胡尔解释道。

他还就卡玛利亚曾遭受前男友米哈伊尔·斯特凡尼申身体暴力这一轰动事件发表了评论。 据扎胡尔所言，他当时并不知情，当他注意到前妻脸上留有殴打痕迹时，还以为那是化妆留下的。

“呃，就算我知道了，又能怎么办呢：去揍人吗？”这位男子问道。

得知真相后，扎胡尔并未试图与斯特凡尼申会面。

“最好还是去报警，让警方来处理。 用黑帮的方式解决——这不符合我们的作风。也许符合他们的作风，但不符合我们的。所以应该立即向警方报案，并声明——就这样，别再多说了，让警方来处理吧，”这位商人强调道。

扎胡尔补充道，鉴于卡玛利亚是公众人物，如果执法部门不作为，她本可以就此引起社会关注。

对于前妻关于这段未按乌克兰法律登记的婚姻不成立的声明，扎胡尔称之为“胡言乱语”。

“这简直是胡说八道！关键在于，如果你结了婚，那你就是已婚——无论依据哪国法律。如果我们住在英国，难道还得后来再按英国的仪式结婚吗？这是我绝不承认的胡说八道。 只要你签了字，不管遵循哪种传统，都有结婚证在手。如果没按乌克兰方式结婚，那我就一辈子都没结婚了，成了最抢手的单身汉，”他开玩笑说。

对于卡玛莉亚担心他在去世后她会流落街头的顾虑，扎胡尔认为毫无根据。

“即使遗嘱里没有提到她，她也有女儿，女儿们肯定会在遗嘱里。所以女儿们无论如何都不会抛弃自己的母亲。卡玛莉亚还是会得到她应得的那份，所以她不必担心，”他说道。

扎胡尔指出，他把卡玛莉亚当作自己女儿们的母亲一样爱着。他推测，卡玛莉亚可能还有成千上万的追求者，而他自己则不再让任何人接近，过着平静的生活。

“我已经结束了，我从爱情中退休了。我到了退休年龄，已经对爱情不感兴趣了，”这位男士坦言。

他在节目《与魅力独处》中谈到了这一点。

歌手卡玛利亚谈到了曾对她施暴的前男友。

视频：卡玛莉亚在与扎胡尔离婚后声称自己从未结过婚。

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