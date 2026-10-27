我被送到了动物收容中心：在波尔塔瓦州发现了一只被遗弃的狗，身上还留着一张纸条

在波尔塔瓦州克雷门丘格市的“第聂伯河畔”公园里，发现了一只被拴在长椅上的狗。动物身边有一张纸条，上面写着它的主人已被带往临时收容中心。

主人请求为这只狗找到一个充满爱心的家庭，能够好好照顾它。 发现这只狗狗的女孩在Threads上发布了它的照片后，这一故事迅速在社交媒体上传播开来。从便条中得知，狗主人已被征召入伍。

克雷门丘格被遗弃小狗事件的详情

便条中提到，这只比特犬名叫莱昂。它被拴在公园里，因为主人被带到了临时收容中心，而这只狗狗非常温顺，懂得所有指令。

“我是它的主人，已被带往临时收容中心。好心人，请收留它。它非常温顺，懂得所有指令，什么都吃，”这位身份不明的男子写道。

最终，这只狗狗被“斯佩茨服务-克雷门丘克”公用事业公司的员工带走。目前，公用事业公司的工作人员正在照料莱昂，并为它寻找新家。据他们描述，这只狗性格温顺且善于交际。

“在莱昂暂住我们这里期间，它乐于结识新朋友，并继续给我们的员工玛丽娜女士送上热情的亲吻。 我们非常希望，下次莱昂再来公园时，能带着新主人一同前来，”市政工作人员表示。

在基辅，一名男子虐待一只10个月大的幼犬：警方已立案调查。

在伊尔佩尼的一家超市附近，人们发现了一只被拴着的狗，旁边留有一张便条和一些证件。便条上写道，这只狗属于一名已阵亡的军人。

在特尔诺皮尔，一名17岁的当地居民驱使一只斗犬袭击一名女警，导致该女子面部遭受撕裂伤。针对此案，执法部门已启动刑事诉讼程序。 该未成年人可能面临最高五年有期徒刑。

在基辅，一名34岁男子因虐待狗和从汽车内盗窃，被判处六年有期徒刑。

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